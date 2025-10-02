Brilliant Collection är Razr och Moto Buds Loop i lyxigt samspel

Hörlurarna Moto Buds Loop är inte bara bekväma så du kan bära dem hela dagen. De är även ett tydligt exempel på hur Motorola och samarbetet med Swarovski resulterar i produkter där teknisk innovation gifter sig med unik stil och lyx.

En öppen hörlursdesign innebär att du aldrig behöver släppa kontakten med din omgivning. Du njuter av högklassigt ljud med Sound by Bose-teknik och är ständigt uppkopplad mot världen. Samtidigt är hörlurarna designade för att fånga ljuset och de drar uppmärksamhet till sig och blir en del av din unika stil. Det är inte längre bara ett par hörlurar. Det är ett tydligt modestatement. Kristallerna signerade Swarovski lyser upp Pantone-kurerade French Oak i en sofistikerad kombination av elegans och lyx.

Hörlurarna Moto Buds Loop har fantastiskt ljud med högtalarelement på 12 mm och gör att varje enskild not, instrument och detalj i sången framträder precis som artisten tänkt sig. Tack vare dubbla mikrofoner kan du som ringer samtal även vara säker på att du hörs kristallklart och med CrystalTalk AI säkerställs att störande bakgrundsljud minimeras.

Unik kollektion i begränsad upplaga

Motorolas samarbete med Swarovski tar den finslipade och smyckesliknande designen till flera produkter och lyfter därmed upplevelsen med ett helt nytt tankesätt. The Brilliant Collection är ett exempel där noggrant utvalda produkter sammankopplas med ett tema och sammanbindande design. I debutkollektionen får Moto Buds Loop giftas med Motorola Razr, båda i temat Pantone Ice Melt.

Den ikoniska, vikbara telefonen har här klätts i ett läderliknande material där skuggor och djup ger ytan en tydlig tredimensionell känsla. Den livfulla designen sticker ut ytterligare tack vare de 35 genomtänkt adderade Swarovski-kristallerna. Även volymknapp och gångjärn är varsamt utsmyckade för att ge en smakfull helhet och en kompromisslös känsla av tidlös lyx. På gångjärnet strålar en precisionsslipad Swarovski-kristall med 26 facetter och volymknapparna är kristallinsprirerade för att matcha temat.

Motorola Razr i sin senaste generation kombinerar en stor vikbar display med en generös yttre skärm som båda är laddade med Moto AI för kreativitet och produktivitet i alla situationer. Med ett titanförstärkt, förfinat gångjärn, vatten och damm-säkrat enligt IP48 är det samtidigt Motorolas mest tåliga vikbara telefon någonsin.

Försklassiga kameror tillsammans med smart och intuitiv mjukvara skapar alla möjligheter att både skapa och bevara oförglömliga minnen.

Brilliant Collection med Swarovski-kristaller släpps i en begränsad upplaga och du har chansen att köpa den här unika kollektionen exklusivt online i Motorolas och Lenovos e-handel.