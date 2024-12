Hur spelbolagen blev beroende av mobil BankID

Idag är mobilcasino något de flesta svenska spelarna tar för givet. Möjligheten att kunna verifiera sig med sitt BankID och spela casino utan konto på mobil och surfplatta reser inga ögonbryn, trots att få andra länder i världen har en så pass enkel och smidig tillgänglighet som Sverige. Men det har inte alltid sett ut på detta sätt. Smartphones är en relativt ny uppfinning, och inte heller mobilcasinon har funnits särskilt länge ur ett historiskt perspektiv. BankID lanserades 2010, så för bara några få år sedan var möjligheten att legitimera sig omedelbart på nätet och swisha över pengar till ett spelbolag på några sekunder helt otänkbart. Så hur hamnade vi här?

Mobila branscher under snabb och ständig utveckling

Att spåra ögonblicket då spel om pengar hittade ut på nätet är nästintill omöjligt. De tidigaste online casinona började bedriva verksamhet i mitten av 90-talet, men det tog fram till början av 2000-talet för fenomenet att nå mobila enheter. Expansionen eldades på av den stora pokerboomen, och även i och med att lotto genom mobilen blev populärt i Storbritannien. Snart hade Europa och resten av världen hakat på trenden, och spelbolag i mobilen blev ett faktum.

Till en början var processen med att bli medlem hos ett casino, och framförallt att få ut sina vinster, ett ganska komplicerat projekt. För att motverka risk för minderåriga spelare, penningtvätt och brottslighet krävdes en rigorös KYC process (Know Your Customer), vilken krävde att spelare skickade in både identitetshandlingar, adressbevis och annan information som spelbolagen kunde be om. Så skulle det förbli, fram till avvecklandet av det statliga spelmonopolet.

Med licensen giftes mobilt BankID och svenska casinon

Den första januari 2019 var en historisk dag. Då avskaffades det statliga spelmonopolet i Sverige, och landet införde för första gången en spellicens som var tillgänglig för privata aktörer. I samband med detta lanserades också Spelpaus, det nationella avstängningsverktyget. Det infördes också mycket striktare KYC regler, vilket gjordes möjligt tack vare BankID.

BankID, som lanserades nationellt 2003 och för mobila enheter 2010, gjorde det möjligt att skippa hela KYC processen, genom att svenska storbanker istället intygade spelarnas identiteter. BankID har på så sätt blivit nyckeln till både snabba och smidiga Pay N Play casinon, Spelpaus registret, och möjliggjort att kunna spela casino och betting utan konto. För mer information om att betta utan registrering, klicka här.

Kan licenskravet, de strikta reglerna, de många framgångsrika IT-bolagen och den snabba utvecklingen inom mjukvara för både mobil- och casino vara anledningen till att så många framgångsrika europeiska spelbolag kommer från Europa? Namn som Unibet, LeoVegas och Betsson är hushållsnamn i många länder, och även företag som Videoslots, ComeOn och Mr Green har antingen grundare, styrelse eller både och från Sverige. Sverige kommer med största sannolikhet fortsätta vara ett land att hålla koll på när det gäller utvecklingen av både mobila trender och spelbranschen.