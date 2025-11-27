Philips T6000 och Philips H8000E: Nya hörlurarna övertygar

Over-ear-hörlurarna Philips H8000E är verkliga premiumlurar och kommer med funktioner som gör att de imponerar även i det konkurrensutsatta segmentet. Med utbytbart batteri och utbytbara öronkuddar, något som är ovanligt även på dyrare hörlurar, kan du räkna med att ha glädje av hörlurarna under många år. 70 timmars batteritid och effektiv brusreducering som klarar även vind är bara några av styrkorna.

I Philips T6000 är pekskärmen i fodralet verkligt nyskapande och låter dig till exempel justera equalizer på ett enkelt och smidigt sätt direkt i skärmens intuitiva gränssnitt. Dessutom har båda de här hörlursmodellerna stöd för appen Philips Headphones så att du där kan hantera anslutning till flera enheter samtidigt, EQ-inställningar och uppdatera hörlurarnas firmware, bara för att nämna något.

Philips H8000E och T6000 är båda exempel på hörlurar som tack vare sina unika egenskaper verkligen kan göra skillnad. De har egenskaperna som ger fantastiskt ljud och bekväm passform och kan ta dig närmare din musik, ge dig kristallklart ljud under samtal och med aktiv brusreducering stänga ute störande ljud i omgivningen. Philips har även hörlurar specifikt för träningsrundan, under videomöten, på resan och modell som passar barnen, så oavsett vad du söker finns här smarta alternativ.

Over-ear-hörlurar med fantastiskt ljud

Philips H8000E kombinerar fylligt, högupplöst ljud med möjligheten att byta ut batteriet. Det här garanterar att du får fullständig nytta av hörlurarnas alla fördelar och upp till 70 timmars batteritid, inte bara nu utan många år framöver. Perfekt på en långresa, så ta bara upp lurarna ur det medföljande etuiet och tryck igång utan att behöva jaga efter eluttag. Även öronkuddarna av minnesskum för bästa passform kan bytas ut och hörlurarna levererar en effektiv brusreducering som anpassar sig oavsett om du är på gymmet och vill njuta din egen musik, om du är på bussen till jobbet eller ska försöka föra ett samtal en blåsig dag utomhus. Brusreduceringen minskar externt ljud, alltså även vind, när du behöver det. När du har en konversation kan du prata och låta hörlurarna förstärka röster utan att du behöver ta av dig lurarna till exempel för att växla några ord med en kollega. För samtal används fem mikrofoner för att isolera din röst och dämpa störande omgivningsljud.

Ljudet i Philips H8000E kännetecknas av varmt och detaljrikt ljud med rik bas. Du kan lyssna trådlöst men även välja sladdanslutning om du vill och hörlurarna har stöd för flera högupplösta ljudformat, både LDAC och LC3, vilket gör att varje detalj och enskilt instrument i din musik kan ges fullt utrymme i ljudbilden.

Ta kontrollen med smart fodral för T6000 true wireless

Öronproppar i silikon i flera olika storlekar gör att du lätt hittar en passform som passar just dig. De här true wireless-lurarna erbjuder såväl riktigt bra ljud som adaptiv brusreducering och tydligt, kristallklart samtalsljud. Dessutom kommer hörlurarna Philips T6000 tillsammans med ett verkligt smart fodral med pekskärm som öppnar för en rad nya möjligheter.

Förutom att ladda dina hörlurar och skydda dem när du inte använder dem så har fodralet alltså en unik pekskärm. Härifrån kan du styra musik och svara på samtal, alltså utan att du behöver ta fram mobilen eller annan ansluten enhet. Skärmen låter dig även hantera equalizern och justera ljudet helt utan onödigt strul. Hörlurarna har stöd för flera anslutna enheter samtidigt, vilket gör att du till exempel kan ansluta till datorns videomöte och ändå enkelt svara på ett samtal i telefonen eller växla till musik från mobilen när mötet väl är avslutat.

Pekskärmen på fodralet är 1,47 tum stor och kan dessutom ge full koll och låta dig finjustera inställningarna för bas och diskant, eller hitta en förlorad öronpropp när den trillat ner till exempel i soffan. Fodralet kan till och med fungera som fjärrutlösare när du ska ta ett foto med din mobiltelefon.

Förstklassigt ljud och mångsidig funktion

Appen Philips Headphones som givetvis finns för både IOS och för Android, gör det enkelt att hantera inställningar för dessa hörlurar, se till att du har de senaste uppdateringarna och fungerar även med övriga av Philips alla senaste hörlursmodeller.