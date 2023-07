Nothing Phone 2 – Våra första intryck: Lita inte på vad du ser

Grunderna i Nothings koncept känner vi igen. Lysdioderna på baksidan av telefonen ska i Phone 2 precis som i Phone 1 låta dig ha koll utan att för den skull ta för mycket av din uppmärksamhet. Utöver vässad prestanda och en lång rad förbättringar och finslipningar erbjuder Nothing Phone 2 mjukvara som på ett tydligt sätt samspelar med hårdvaran.

Trots att jag tycker Nothing Phone 2 är extremt lik sin föregångare på bild märker jag snabbt när jag får telefonen i min hand och börjar testa den, att bilderna inte gör mobilen rättvisa. Trots många tydliga likheter ger Phone 2 ett helt annat intryck, ett riktigt flaggskepp. Rent praktiskt så har Glyph-gränssnittet med lampor på baksidan segmenterats i fler delar och därmed fått fler användningsområden, kamerorna är tydligt förbättrade, en lätt krökning av glaset i kanterna på baksidan ger ett verkligt lyft i känsla och tydligast är kanske satsningen på mjukvara.

När jag startar Nothing Phone 2 får jag välja om jag vill ha standard-utseende på startskärmen med Googles vanliga ikoner och avskalade stil eller Nothings eget monokroma stil med nästan allt i svart vitt med röd som markeringsfärg. Det innebär att alla ikoner för appar blir i svart-vitt utan att apptillverkaren eller du behöver göra något. Det här rimmar väl med idén Nothing introducerade med sitt Glyph-gränssnitt och handlar alltså om att du ska minimera din skärmtid och maximera nyttan. Lägg telefonen med skärmen mot bordet så kan du alltså få enbart de viktigaste aviseringarna via ljussignalerna med bara ett ögonkast.

Du kan sätta en timer och visuellt se nedräkningen ticka mot sluttiden i en ljusslinga på telefonens baksida. Du kan, tack vare ett särskilt samarbete med Uber, se på Glyph-dioderna hur din beställda bil närmar sig och du kan välja ut en favoritapp du vill ha full koll på så att en särskild ljuset till höger om kamerorna konstant lyser när den appen har en oläst notis. Det här går att ställa in i mer detalj och när jag väljer INstagram som utvald app kan jag exempelvis välja att signalera alla notiser med ljus eller att bara visa direktmeddelanden men inte till exempel kommentarer jag fått, men inte livevideor, gilla-markeringar eller nya följare.

Ljusen på baksidan av Nothing Phone 2 kan anpassas på fler sätt, bland annat eftersom de är uppdelade i flera segment.

Du kan även komponera egna ringsignaler i Glyph-gränssnittet så du får en egen kombination av ljud och ljus, du ser laddningsnivån när strömkabeln är ansluten och lägger du telefonen mot bordet med skärmen ner kan du automatiskt på det sättet aktivera tyst läge.

I telefonen kan du välja mellan ett monkromt läge eller ett mer normalt Android-utseende i färg.

Tanken med det monokroma läget är att du bara ska använda telefonen till det du planerat att göra och inte hållas kvar i onödan. Det gör Nothing genom att ta bort Personligen har jag lite svårt att vänja mig vid ett nästan helt monokromt gränssnitt och tycker det är svårt att hitta rätt app som jag letar efter, men givetvis kan du som önskar ett gränssnitt med färger i ikonerna byta till det eller helt enkelt som på vilken Android som helst anpassa utseendet på startskärm efter dina egna preferenser.

Sett till ren hårdvara drivs Nothing Phone 2 som vi vet sedan tidigare av Snapdragon 8 Plus Gen 1. Det faktumet tillsammans med en väl optimerad mjukvara och en snabb, bra skärm med upp till 120 hertz uppdateringstakt gör att telefonen hela tiden känns snabb. Den har stöd för LTPO vilket innebär att den kan anpassa uppdateringstakten mellan 1 och 120 bilder per sekund. När den aktiva låsskärmen (always on display) är på så uppdateras bilden bara en gång per sekund, vilket är det bästa för batteritiden i det sammanhanget. Våra första intryck av kameran är även de positiva.

Telefonen släpps till förköp idag och släpps sedan den 21 juli. Nothing har dock ett särskilt event i Stockholm, så på Inet på Sveavägen säljs ett begränsat antal telefoner redan den 15 juli. Nothing Phone 2 släpps i två färger, vit eller grå och levereras med 8 GB arbetsminne och 128 GB lagring för 7500 kronor. Det säljs även en variant med 12/256 GB för 8500 kr och 12/512GB för 10 0000 kronor.

Vi på Mobil kommer så klart ha ett fullständigt test av telefonen inom kort, redan denna vecka.