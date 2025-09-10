Apples lansering på djupet

Att göra en mobiltelefon som är 5,64 mm tjock är naturligtvis tekniskt imponerande, men frågan är om Iphone Air blir så mycket mer än just det. Att ha en tunnare telefon tillför ingenting i funktion, tvärtom blir du av med en kamera. Sist när telefonerna var riktigt tunna, runt Iphone 6, var de också mindre och man hade ofta mobilen i bakfickan. Nu har vi vant oss av med det och Iphone Air är hursomhelst en mobil modell större med sin 6,5-tumsskärm.

Det var naturligtvis Iphone Air (som alltså inte fick heta Iphone 17 Air). Även om den inte det minsta kom som en överraskning är det ändå en betydande förändring att Iphone Plus försvinner ur produktfamiljen och ersätts av Iphone Air.

Vad var den största nyheten under kvällen?

Intresset för Samsung Galaxy S25 Edge som föregick Iphone Air har varit rätt svagt, och vi spår att inte heller att Iphone Air kommer att bli den succé Apple kanske hoppas på.

Har Apple passat på att höja priserna med de nya Iphone-modellerna?

Ja och nej. Iphone 17 har samma dollarpris som Iphone 16, och blir faktiskt lite billigare i Sverige tack vare en bättre kronkurs. Iphone 17 Pro blir däremot 500 kronor dyrare medan Iphone 17 Pro Max behåller samma pris. Iphone Air har såklart ingen motsvarighet, men kostar 1000 kronor mer än vad Iphone 16 Plus gjorde.

Vad händer med äldre iphone-modeller?

Iphone 16 och Iphone 16 Plus finns kvar i sortimentet och prissänks, som Apple brukar göra. Iphone 16 kostar nu 9495 kr och säljs endast med 128 GB lagring. Iphone 16 Plus kostar 10 995 med 128 GB och 12 495 kr med 256 GB. Iphone 16e finns så klart också kvar till ett pris från 8495 kr. Däremot försvinner nu Iphone 15 ur sortimentet.

Har man snålat på batteritiden när man gjort Iphone Air så tunn?

Apple hävdar att man inte gjort det, och det finns även ett objektivt mått på det. Sedan i juni måste alla mobiler som säljs i EU redovisa resultatet av ett batteritest, där telefonen genomgår en serie körningar med appar, videouppspelning och pauser med skärmen på en viss ljusstyrkenivå enligt en förbestämd mall. Testet är alltså likadant för alla telefoner och ger ett bra relativmått för batteritiden.

Enligt detta test har Iphone 17 en batteritid på 41 timmar medan Iphone Air har 40 timmars batteritid. En försumbar skillnad alltså. Iphone 16 har 37 timmar i samma test, men om man ser Iphone Air som en ersättare till Iphone 16 Plus så har den märkbart mindre batteritid, för Iphone 16 Plus hade 48 timmar. Många köpte ju den större modellen för att få bättre batteritid, och det får man alltså inte med Iphone Air.

Iphone 7 Pro har 47 timmar och Iphone 17 Pro Max 53 timmar i EU:s batteritest.

Apple sade i sin presentation att Iphone Air har fyra olika objektiv i samma kamera. Vad är det för teknisk innovation?

Det är snarare en innovation i säljsnack. Man uttryckte sig liknande om Iphone 17. Iphone 17 har en huvudkamera och en vidvinkelkamera precis som innan. Iphone Air har en enda kamera. Kamerorna är på 48 megapixel men bilderna presenteras normalt i 12 eller 18 megapixel beroende på vad du ställt in. Det finns alltså pixlar att ta av, och genom att ta en beskuren bild kan du fortfarande få samma upplösning utan att behöva förstora digitalt, och du kan på det viset med viss rätt hävda att du har två gångers optisk förstoring. Zoomas det in mer blir det däremot med digital efterbehandling som inte gör bilden mer detaljrik men möjligen att den känns lite mindre suddig.

Iphone Air har helt enkelt samma kamera som i Iphone 17, men saknar vidvinkelkamera. Bägge saknar telekamera men kan åstadkomma 2 gångers zoom tack vare sensorns höga upplösning.

Vad är den viktigaste nyheten i Iphone 17?

Den uppgradering som användarna kommer att märka mest av är skärmen. Tidigare har basmodellen i Iphone-familjen haft sämre skärm än Pro-modellerna, men Iphone 17 har en skärm med samma specifikationer som Iphone 17 Pro. Det innebär framför allt att den har 120 Hz dynamisk uppdateringsfrekvens. När du sveper över skärmen kommer då bilden inte bli suddig på samma sätt som på Iphone 16. Det här är något som alla andra tillverkare haft länge även i billigare mobiler så det är snarare en pinsamhet som korrigetats från Apples sida.

Skärmens uppdateringsfrekvens kan även gå ner till 1 Hz, vilket gör att du kan ha strömsnål always on-display som visar information på mobilskärmen även när skärmen i övrigt är släckt.

Skärmen är även något större med tunnare svarta ramar runt, men viktigare är att den har högre maximal ljusstyrka. Högsta ljusstyrkan i en enskild piunkt är 3000 nits och över skärmen som helhet 1600 nits. Iphone 16 hade 2000 nits som mest. Det här kommer du främst märka av när du använder mobilen utomhus i solljus. Det är då den maximala ljusstyrkan kickar in och gör att skärmen inte bländas ut ens i direkt solljus.

Vad är center stage-kameran som Apple pratar om?

Alla nya Iphones har fått en ny selfiekamera som Apple kallar Center Stage. Den har en stor och nästan kvadratisk kamerasensor. Genom att beskära bilden från denna sensor kan man dels få mycket bättre antiskakeffekt när du filmar, dels kan kameran hjälpa till att centrera dig i bild. Du kan dessutom välja om du vill ha bilden i stående eller liggande format utan att du behöver vända telefonen, helt enkelt genom att bilden från sensorn beskärs olika. Enligt Apple är fördelen med detta att du har bättre grepp om telefonen när du håller den i stående läge och därför kan ta bättre selfies i liggande format.

Vad är antireflexbehandlingen i skärmen på nya Iphones?

Enligt Apple har Iphone 17-familjen och Iphone Air en särskild antireflexbehandling på skärmen i sju lager. vi har tidigare sett antireflexbehandlade skärmar från Samsung, och på de mobilerna och surfplattorna märks det som att speglingar i skärmen från fönster, himmel och liknande blir mer dämpade, men de försvinner inte helt. Det gör förstås mobilen lättare att använda när du har mindre speglingar. Hur bra Apples antireflexbehandling är återstår att se, och en annan fråga är om den nöts bort med tiden. Det får vi återkomma till.

Kommer nyheterna i de nya produkterna även äldre prylar tillgodo?

Långt ifrån allt, men faktum är att både den nya blodtrycksmätningen i Apple Watch och live-översättning i Airpods kommer äldre enheter tillgodo i form av en uppdatering. Inga av dessa två uppdateringar använder alltså ny hårdvara utan det är AI som jobbar, mjukvara alltså. Funktionen ska komma till Apple Watch series 9 och senare samt till Apple Watch Ultra 2. Sömnpoängen i klockorna kommer också till äldre modeller som en del av Watch OS 26.

När det gäller direktöversättningen i Airpods Pro 3 ska den komma även till Airpods 4 med brusreducering och till Airpods Pro 2. Det kommer dock inte oss svenskar tillgodo eftersom översättningen i Airpods inte är tillgänglig alls i EU om även din telefon är inställd för ett EU-land. De språk som stöds för översättning är annars engelska, franska, tyska, portugisiska, och spanska.

Vad var nytt inom AI under Iphone-lanseringen?

Väldigt lite, Apple nämnde knappt AI. Den sedan länge utlovade och uppdaterade Siri fick vi inte veta något nytt om. Det har ju ryktats att Apple för samtal med Google om att använda Gemini för att driva nya smartare Siri, men där är inget officiellt. Det skulle ju samtidigt vara ett avsteg från Apples tydliga integritetsspår att lämna ut så mycket till ett företag som Google. Visst fanns det AI-delar i presentationen, kamerorna såväl som översättning i Airpods använder givetvis maskininlärning och även blodtrycksmätningen i Apple Watch baseras på det.

För två år sedan gjordes Pro-modellerna i titan och det var Apples stora stolthet. Nu går man över till aluminium igen, vad var det som hände?

Ja det stämmer, Titan var ju det främsta ordet i reklamen för Iphone 15 Pro och Iphone 16 Pro. Nya Iphone Air har en ram i titan men i övrigt har man gått tillbaka till aluminium. I just Iphone 17 Air kan anledningen till valet av titan vara att den kräver en robust och hållfast ram för att bli tillräckligt tålig. Titan presenterades ju just som ett vackert och extra hållbart material. Aluminium är dock betydligt bättre på att leda bort värme och det är lättare än titan, båda viktiga saker i Pro-modellerna. Trots det så är Iphone 17 Pro med aluminium fem gram tyngre än Iphone 16 Pro i titan, men det kan ju ha med den nya större kamerabulan att göra.

Hur mycket är nytt med Apple Watch-chippet?

Medan telefonerna varje år får snabbare systemchipp så är utvecklingstakten vad det verkar lägre i Apple Watch. I år får klockorna samma S10-chipp som satt i förra årets klockor och det är i sin tur var en mycket blygsam uppgradering av S9 där båda chippen har samma arkitektur. På liknande sätt har S8-chippet samma cpu som det tidigare S6-shippet och många gånger tycks alltså det snarare handla om ett namnbyte och finjusteringar än ett helt nytt chipp.

Får även Iphone 16-serien snabbare trådlös laddning nu?

Det har förekommit flera uppgifter om det och de säger att Apple lade till stöd för Qi 2.2 i beta 4 av IOS 26. Det skulle innebära att Iphone 16-serien får ökad hastighet för trådlös laddning från 15W till 25W, men Apple har ännu själva inte bekräftat detta officiellt.

Batterikapaciteten för första gången listad officiellt

Apple brukar ofta vara hemlighetsfulla vad för specifikationer telefonerna verkligen har. Därför får vi ofta veta till exempel antalet timmar vi kan spela video, men aldrig batteriets faktiska kapacitet i mAh. På samma sätt var Apple ofta hemlighetsfulla om hur mycket ramminne telefonerna utrustades med. Med de nya EU-reglerna så tvingas dock Apple ange mer fakta. Det gör att vi fått veta:

Iphone 17: 3 692 mAh

Iphone Air: 3 149 mAh

Iphone 17 Pro: 4 252 mAh

Iphone 17 Pro Max: 5 088 mAh

I vissa länder kommer alla telefoner ha enbart e-sim vilket ger mer plats för extra batterikapacitet, men i Sverige är det bara Air som släpps med enbart e-sim, resten har även plats för fysiskt sim här. De siffror som visas för batterikapacitet lär alltså vara för de modeller med även plats för fysiskt sim.