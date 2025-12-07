Även Xiaomi kan satsa på dubbelvikt mobil

Xiaomi har enligt publikationen Xiaomitime återigen upptäckts i en GSMA‑databas med en modell som kan vara företagets länge ryktade dubbelvikta telefon. Posten visar endast ett modellnummer, 2608BPX34C men det har väckt spekulationer om att en enhet som kan kallas Mix Trifold fortfarande är under utveckling då tidigare läckor och patentrenderingar har kopplats till samma projekt. Första gången som Xiaomi visade upp en dubbelvikt konceptmobil var 2018.

Flera källor menar att Xiaomi planerar flera nya vikbara mobiler under 2026 och att den dubbelvikta modellen kan komma efter andra modeller som väntas tidigare under året. Spekulationerna pekar mot en möjlig lansering sent 2026, men certifieringslistan i sig innehåller inga tekniska specifikationer eller bilder, vilket innebär att mycket fortfarande är gissningar. Eftersom databasen bara visar ett modellnummer går det i nuläget inte att bekräfta vare sig slutgiltig design, kamerauppsättning eller exakt lanseringsdatum.

Den nya certifieringsposten visar dock att Xiaomi fortfarande verkar arbeta med en dubbelvikt modell, men företaget har inte bekräftat några detaljer.