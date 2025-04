CMF by Nothing lanserar nytt - så följer du evenemanget

Brittiska elektroniktillverkaren Nothing kommer att hålla en presentation där man ska visa nya produkter för sitt budgetmärke CMF. Man lockar med Carl Pei live på scenen när vi avslöjar nästa kapitel för CMF med produktlanseringar, uppdateringar och några oväntade gäster. Allt under sloganen “Wonderful By Design".

Du kan följa evenemanget på Youtube den 28 april med start klockan 15.00.