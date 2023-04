Första betan av Android 14 släppt

Google meddelar att man har släppt den första betaversionen av höstens Android 14. Den här betaversionen är, till skillnad från tidigare förhandsversioner, en komplett version av operativsystemet och inte heller enbart avsedd för utvecklare.

För att kunna testa betaversionen krävs det att du har en Google Pixel 4a och att du registrerar enheten på länken som finns här under. När din enhet har registrerats kommer betaversionen att skickas till enheten som en OTA-uppgradering (Over The Air, det vill säga trådlöst till enheten).

Det ska tilläggas att eftersom det är en första betaversion är den i princip fortfarande avsedd för utvecklare och äventyrslystna, och den bör inte installeras på en enhet som du inte kan klara dig utan på grund av eventuella buggar och ofärdiga funktioner.