Google har lanserat Gemini 3 Deep Think

Google har nu lanserat Gemini 3 Deep Think som ska ha bättre förmåga att lösa komplexa matematik‑, vetenskaps‑ och logikproblem. Google beskriver Gemini 3 Deep Think som ett läge i Gemini‑serien som ger betydande förbättringar i den artificiella intelligensen resonemangsförmåga. Funktionen använder en metod för parallellt resonemang som låter modellen pröva flera hypoteser samtidigt, vilket enligt Google ger mer detaljerade och noggranna svar på svåra flerstegsproblem.

Företaget säger att Deep Think bygger vidare på tidigare varianter, bland annat Gemini 2.5 Deep Think, och att den nya versionen kan användas för uppgifter som kräver längre, mer strukturerade resonemang.

Innan den allmänna tillgängligheten genomfördes extra säkerhetstester, och lanseringen sker initialt som en begränsad utrullning. Deep Think är i nuläget exklusivt för användare som betalar för Google AI Ultra, vilket innebär att funktionen inte är tillgänglig för alla användare av Gemini‑appen.

För användare som har tillgång innebär lanseringen att Deep Think kan väljas i Gemini‑appen genom att aktivera läget i modellväljaren och välja den nya Deep Think‑inställningen. Google framhåller att läget fortfarande är experimentellt och att svaren ibland kan ta längre tid eftersom modellen genomför flera iterativa resonemangs‑rundor för att nå fram till ett mer genomarbetat svar.