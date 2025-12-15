Google lägger ner darknetrapporten

Google har meddelat att tjänsten Darknetrapporten kommer att avvecklas. Verktyget, som har gjort det möjligt för användare att få information om deras personuppgifter förekommer på darknet, slutar att övervaka nya resultat den 15 januari 2026. Den 16 februari 2026 tas tjänsten bort helt och all tillhörande data raderas.

Enligt Google beror beslutet på att Darknetrapporten inte gav tillräckligt tydliga eller användbara nästa steg för användarna. Företaget vill i stället fokusera på andra säkerhetsverktyg som ger mer konkreta råd om hur personlig information kan skyddas online. Google uppger samtidigt att arbetet med att spåra och skydda användare mot hot på internet, inklusive på darknet, kommer att fortsätta.

Användare som har skapat en bevakningsprofil i Darknetrapporten kan själva välja att ta bort profilen innan tjänsten stängs. Om inget görs raderas profilen automatiskt när verktyget tas bort. Google rekommenderar under tiden att användare använder andra säkerhetsfunktioner, som tvåstegsverifiering, lösenordshantering och säkerhetskontroller, för att minska risken för att konton missbrukas.