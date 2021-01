Här är nya Samsung Galaxy Buds Pro

Den nya generationens headset från Samsung ger oss flera nyheter. Till formen går Galaxy Buds Pro en annan väg än de senaste, bönformade Buds Live och det handlar om lite av en återgång till vad vi såg i Samsungs första helt trådlösa headset Buds Plus. Sett till funktioner så handlar det dock om ett helt nytt headset och det ska säljas parallellt med de tidigare lanserade.

Prislappen för Galaxy Buds Pro ligger på 2490 kronor och det signalerar vad vi snart ska komma in på, att det är Samsungs ambition att med de här lurarna tydligt ta sig upp i toppsegmentet. Den aktiva brusreduceringen som lurarna har är kanske den främsta förbättringen och Samsung hävdar att den ska ta bort 99 procent av omgivande, oönskat brus. För att trots detta ge dig valmöjligheten att även höra viktiga ljud omkring dig finns ett så kallat ambient-läge där omgivningens ljud släpps in i fyra olika nivåer du kan välja mellan. Dessutom har hörlurarna en funktion som känner av när du pratar och då automatiskt växlar till ambient mode för att du ska kunna höra svaret från den du pratar med. Du kan alltså föra en dialog utan att ta av dig lurarna eller stänga av musiken. Det här är möjligt genom att lurarna dels har flera mikrofoner, två på utsidan och en på insidan, samt att de är utrustade med accelerometer som känner av rörelser i ditt käkben och därmed kan avgöra när du pratar.

Bättre för samtal

Enligt Samsung själva ska hörlurarna även ge ett förbättrat samtalsljud och vara bättre på att lyfta fram din röst i samtalet och eliminera störande ljud i omgivningen så att den du pratar med enklare kan höra din röst. Dessutom ska de ha en särskild funktion så att vindljud inte ska förstöra ljudupplevelsen under samtal. Hörlurarna är även fuktskyddade enligt IPX7-standard, vilket innebär att svett under träningspasset eller en ordentlig regnskur inte innebär några problem.

Batteritiden uppges till 18 timmar och precis som tidigare kan du ladda hörlurarnas fodral antingen via usb-c eller trådlöst. Med i paketet följer flera olika gummiproppar i olika storlekar, för bra passform för just ditt öra är en förutsättning för såväl brusreducering som riktigt bra musikljud. Just när det gäller musik så är Galaxy Buds utrustade med såväl en 11 millimeters bas som en 6,5 millimeters diskant, något som både gör att batteritiden blir lite lidande, men även att musikresurserna är bättre än i de tidigare hörlurarna i liknande format som Samsung släppt. Galaxy Buds Pro ska även ha stöd för 360 Audio, alltså ljud med rumskänsla där det stöds.

Precis som S21-serien släpps Galaxy Buds Pro den 29 januari och den som förbokar en S21 Ultra får köpa hörlurarna tillsammans med Samsungs nya Smart Tag för bara 99 kronor. Det gör man då i Galaxy Members appen. Den som vill köpa Galaxy Buds Pro separat får som sagt betala 2490 kronor.