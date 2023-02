Läckta bilder påstås visa Nothing Ear 2

Nothing har precis tillkännagett den nya mobilen Nothing Phone 2 för den amerikanska marknaden, men en uppföljare till mobilen verkar bara vara början. Det är läckaren OnLeaks som tillsammans med publikationen SmartPrix har publicerat vad som påstås vara en uppföljare till Nothings trådlösa lurar Nothing Ear 1, helt enkelt kallad Nothing Ear 2. Bilderna visar transparenta lurar som fysiskt är väldigt lika Nothing Ear 1, men enligt OnLeaks källa kommer de att erbjuda en rad tekniska skillnader som anpassningsbar aktiv brusreducering där nivån av brusreducering kan ställas in manuellt efter tycke och smak. Man ska även kunna använda dem ”tvärtom”, det vill säga att de används för att släppa igenom och förstärka omgivningens ljud. Man ska även introducera en ny avancerad EQ för att anpassa ljudbilden.

En annan nyhet är möjligheten att ansluta Nothing Ear 2 till två olika enheter samtidigt för att sedan kunna växla fram och tillbaka mellan dem. Det ska även finnas en funktion för att lättare kunna hitta lurarna om man har tappat eller förlagt dem.