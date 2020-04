Motorola puffar för snar lanseringsevent av toppmodell

Motorolas senaste toppmodellserie var Moto Z, som kombinerade god prestanda med ett supertunnt format och expansionsmoduler som kunde fästas med magneter. Det var en av de mest originella mobilserierna på marknaden, och mobilvärlden kändes lite fattigare när Motorola gav upp Moto Z-serien och Moto Mods.

Motorolas comeback bland prestandamobiler ser ut att bli en betydligt mer konventionell historia. Moto Edge Plus som modellen troligen heter, väntas få en så kallad vattenfallskärm som går hela vägen till kanten och över den, ungefär som på den i Sverige aldrig lanserade Mate 30 Pro. I övrigt väntas telefonen vara försedd med de biffiga specar för processorer, kamera och minne vi förväntar oss av en toppmodell. Det tros också komma en billigare Moto Edge vid samma tillfälle med ett lite enklare chipset.

Om detta stämmer får vi veta den 22 april klockan 18.00. Motorolas teaser innehåller en video med en extremt kort glimt av den böjda skärmen och man kallar händelsen “a flagship e-vent” i sin tweet.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/FNqbOskRxg

— Motorola (@Moto) April 13, 2020