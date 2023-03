Nothing kan lansera Ear 2 inom några veckor

Det har förekommit en rad olika läckor om Nothings kommande lurar Nothing Ear 2, men nu går även företaget själva ut med ledtrådar om att det kan handla om en snar lansering. På MWC 2023 gick man ut med att man kommer att presentera en ny produkt i mars. Nu har man gått ut på Twitter med ett aningen kryptisk meddelande som i praktiken säger ”ladybug out, beetle in”. Då ska man ha i åtanke att ladybug, det vill säga nyckelpiga, användes av Nothing för att marknadsföra Nothing Ear 1.

Nothing har ännu inte gått ut med något officiellt om lurarna, men de spås bland annat få multipunktanslutning så att de kan paras ihop med två enheter samtidigt, aktiv brusreducering (ANC) med anpassningsbara nivåer av brusreducering, avancerad EQ, möjligheten att hitta borttappade lurar och ett transparensläge.