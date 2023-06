Nothing planerar stor uppgradering för Nothing Phone 1

Nothing kommer att presentera sin nya mobil Nothing Phone 2 den 11 juli, men det är även på gång för föregångaren Nothing Phone 1. Företaget går nu officiellt ut med att man kommer att släppa den nya generationen av företagets operativsystem, Nothing OS 2.0, även till Nothing Phone 1.

Nothing OS 2.0 kommer, i likhet med den befintliga Nothing OS 1.5, att basera sig på Android 13, men ska enligt företaget själva vara skapad nästan från grunden istället för som en uppdatering. Man har inte gått in på vad uppgraderingen kommer att innehålla utöver att det primärt ska handla om "funktionell estetik" vilket band annat omfattar ändringar av startskärmen, så att den ska visa "dina intressen, din information" med en tydlig överblick så att användaren inte ska behöva bläddra så mycket eller hoppa så mycket mellan olika appar.

Nothing OS 2.0-uppgraderingen ska komma till Nothing Phone 1 i slutet av augusti.