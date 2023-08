Nothing startar ny avdelning för billigare produkter

Företaget Nothings grundare Carl Pei har tillkännagivit att man startar en helt ny och fristående avdelning inom företaget som heter CMF by Nothing. Enligt Pei handlar det om att olika konsumenter vill ha olika saker, och med CMF by Nothing har man för avsikt att skapa en ny produktserie som gör bättre design mer tillgänglig för en bredare grupp av konsumenter. Pei poängterar dock att det handlar om två olika varumärken, där Nothing satsar på premiumprodukter med innovation och den senaste tekniken. CMF by Nothing ska koncentrera sig på tidlös design och skapa produkter med en prisbild som ska göra dem tillgängliga för fler kunder, och en kvalitet som enligt Pei är väldigt svår att hitta i den här prisklassen.

De första produkterna som kommer att släppas av CMF by Nothing kommer att bli en smartklocka och nya ”buds” senare i år, men där har man för avsikt att komma med mer information under de kommande månaderna.