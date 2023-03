Officiell presentation av Nothing Phone 2 kan vara nära

Det kan väldigt snart vara dags för Nothing att officiellt presentera sin kommande mobil Nothing Phone 2. Mobilen har nämligen dykt upp på den indiska certifieringssajten Bureau of Indian Standards (BIS) med modellbeteckningen AIN065. Det ligger i linje med tidigare information om en lansering under andra eller tredje kvartalet 2023, vilket i och med certifieringen kan innebära en presentation inom en snar framtid.

Det finns ingenting i certifieringen som avslöjar specifikationer. Däremot har en Qualcomm-chef gått ut på sociala medier med att den kommer att använda en Snapdragon 8+ Gen 1. Läckor har tidigare gått ut med att Nothing Phone 2 kommer att ha en amoled-skärm på 6,67 tum med FHD+-upplösning och stöd för 120Hz, 12 gigabyte arbetsminne och 256 gigabyte lagring.

På baksidan ska det finnas tre stycken 50MP-kameror (primär, ultravidvinkel samt tele), samt en frontkamera på 32MP. Batteriet påstås ligga på 5000 mAh med 67W-laddning.