Prisjämförelse: Här är Iphone 14 billigast – operatörernas bästa priser

Att jämföra erbjudanden mellan de olika operatörerna kan vara svårt, så vi hjälper dig. Vi kan börja med att konstatera att det skiljer stora summor i pris mellan de olika operatörerna. Det är också tydligt att du kan få ett bra erbjudande just genom att köpa via en av mobiloperatörerna. Just nu, under förköpsperioden, tävlar operatörerna om att ge de mest fördelaktiga villkoren och det innebär att du ofta betalar mindre än om du köper abonnemang och telefon separat. I vår jämförelse nedan jämför vi telefonerna i utöfrandet med 128 GB lagring, vilket räcker för de allra flesta, med abonnemang som inkluderar 15 GB data per månad. Vi har utgått från totalkostnaden för abonnemang och telefon i 24 månader.

Klicka på någon av priserna här nedan så kommer du direkt till operatörens förköpserbjudande.

Iphone 14 Pro, 128 GB lagring med minst 15 GB/månad

Iphone 14, 128 GB lagring med minst 15 GB/månad

Iphone 14 Plus, 128 GB lagring med minst 15 GB/månad

Iphone 14 Pro Max, 128 GB med minst 15 GB/månad

