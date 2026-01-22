Samsung avslöjar ny skärmfunktion och nya Bixby av misstag

Samsung har av misstag bekräftat en ny funktion som kallas Privacy Display för kommande Galaxy S26 Ultra, något snappades upp av bland annat X-kontot OneUIBeta. Uppgiften dök upp i inställningarna för Good Lock, där funktionen syntes trots att den ännu inte presenterats officiellt.

Privacy Display gör att skärmen blir svårare att se från sidan, vilket ska ge bättre skydd mot nyfikna blickar när man använder mobilen på offentliga platser. Funktionen kan slås av och på och verkar kunna anpassas efter situation.

Enligt uppgifterna var funktionen tänkt att lanseras först tillsammans med Galaxy S26‑serien, som väntas presenteras i slutet av februari. Att den nu avslöjats i förväg tyder på att Samsung förbereder en bredare satsning på integritetsfunktioner i sina premiumtelefoner.

Pressmeddelande beskrev AI-laddad Bixby

I samma veva har Samsung även råkat presentera nya Bixby som ska drivas av AI-tjänsten Perplexity och erbjuda agentliknande funktioner. Bixby ska alltså kunna göra inställningar ich uppdrag på din begäran, inte bara beskriva hur du själv kan gå tillväga. Presentationen skedde på Samsungs egen nyhetssajt, men publiceringen togs bort efter en stund troligen för att den då skett för tidigt och av misstag.

Bixby ska enligt de uppgifterna till exempel kunna hantera inställningar direkt i telefonen, men tar hjälp av Perplexity om det handlar om andra saker, till exempel att boka ett hotell för natten.