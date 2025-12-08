Samsung inleder öppen betatestning av One UI 8.5

Samsung meddelar att One UI 8.5 nu har ett officiellt betaprogram och att det inledningsvis öppnas för Galaxy S25, Galaxy S25+ och Galaxy S25 Ultra. Modellerna S25 Edge och S25 FE ingår inte i den första omgången. Deltagare måste registrera sig via Samsung Members‑appen, ha ett lokalt SIM‑kort och vara inloggade med ett Samsung‑konto för att kunna delta. Betatestningen inleds dessutom enbart i USA, Storbritannien, Tyskland, Korea, Indien och Polen.

Uppdateringen innehåller flera användargränssnitts‑ och funktionförbättringar. Bland nyheterna finns en helt anpassningsbar Quick Panel, en förbättrad version av Bixby, samt utökade Galaxy AI‑funktioner för bildredigering. Funktionen Storage Share gör det möjligt att komma åt data från flera Samsung‑telefoner och surfplattor, och det finns nya förslag på kontakter för Quick Share.

Kommunikations‑ och medieverktyg får också uppdateringar. One UI 8.5 erbjuder enklare hantering av Auracast och stöd för röst‑sändningar, samt förbättrade layouter för klockan på låsskärmen och nya vädereffekter för alarm. För användare som tränar går det att dela träningsstatistik och prestationer via Samsung Health.

Säkerhet och batterihantering har uppgraderats. Systemet introducerar bland annat Theft Protection för bättre skydd mot stöld och ett omarbetat batteriavsnitt som ger mer praktisk information om förväntad batteritid. Samsung kan komma att släppa flera beta‑versioner innan den stabila One UI 8.5‑uppdateringen rullas ut under början av nästa år.