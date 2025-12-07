TikTok lanserar funktionen Nearby Feed

Tiktok introducerar en ny flik som heter Nearby Feed för att hjälpa användare att upptäcka lokalt innehåll, skapare och företag nära deras plats. Enligt företaget blir Nearby Feed en ny del av appens startsida där användare kan se inlägg som är relevanta för den plats de befinner sig nära. Fliken visar innehåll baserat på plats, ämne och tidpunkt för publicering, och namnet på fliken ändras så att det speglar den plats användaren är nära. Användare ska också kunna byta plats manuellt för att se innehåll från andra städer eller regioner, vilket gör det möjligt att utforska platser inför resor eller för research.

Funktionen är avsedd att göra upplevelsen mer lokal genom att lyfta fram lokala skapare, populära platser och vardagsögonblick som speglar en viss gemenskap. Tiktok skriver att Nearby Feed kan visa innehåll inom kategorier som resor, evenemang, mat och dryck samt andra tjänster, beroende på användarens intressen och engagemang. För skapare innebär detta att deras offentliga inlägg kan nå personer i den stad eller region där inlägget publicerats eller där en plats har taggats.

Allt innehåll kommer dock inte att visas i Nearby Feed. Tiktok uppger att inlägg från konton där användaren är under 18 år, inlägg från privata konton, inlägg som är inställda på Friends eller Only You, samt inlägg som är äldre än 90 dagar inte kommer att visas i flödet.

Platsdelning är frivillig och endast tillgänglig för användare som är 18 år eller äldre. När en användare väljer att dela sin plats kan Tiktok använda enhetens GPS-baserade platsdata endast när appen används för att ge mer precisa rekommendationer. På Ios visas en synlig indikator när platsdata används, och Tiktok säger att hanteringen av platsinformation sker i enlighet med lokala lagar och företagets integritetspolicy.

Tiktok planerar att rulla ut Nearby Feed inledningsvis i Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien. För närvarande finns ingen information om när den kan lanseras i Sverige.