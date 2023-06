Utdragen lansering av Galaxy S23 FE

Det har många olika bud på hur det ligger till med Galaxy S23 FE - om den finns, vad den innehåller och när den kan dyka upp.

Nu har det dykt upp ny information via publikationen SamMobile om att modellen kommer att lanseras, men med ett väldigt utdraget lanseringsfönster. Enligt den informationen kommer Galaxy S23 FE att lanseras under tredje kvartalet 2023 men ska enbart komma att finnas tillgänglig på utvalda marknader. Först därefter ska det bli tal om en mer omfattande lansering under det fjärde kvartalet 2023 och under första kvartalet 2024.

Det skulle i så fall innebära att vissa regioner kan komma att få tillgång till Galaxy S23 FE bara månader eller kanske veckor innan Galaxy S24-serien lanseras, vilket för tankarna till den sena lanseringen av Galaxy S21 FE som släpptes tidigt 2022 och en kort tid före S22-modellerna.