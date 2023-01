Xiaomi 12-mobiler får skarpa MIUI 14

För en tid sedan började Xiaomi rulla ut den skarpa versionen av Android 13-baserade MIUI 14 i Kina. Nu har turen kommit till den globala marknaden. Det är dock inte alla som får tillgång till uppgraderingen direkt, utan den släpps till en ganska begränsad skara. Till att börja med är det enbart för Xiaomi 12-mobiler och då inte Pro-versionen av dessa, samt att det är användare som har medverkat i betatestningen som får möjligheten att uppgradera. Den släpps dessutom enbart även för uppgradering via sladd, men om inget oförutsett inträffar kommer den så småningom även att släppas för uppgradering OTA (Over The Air).

Uppgraderingen innehåller det nya operativsystemet tillsammans med säkerhetsuppdateringen för januari 2023.