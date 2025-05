Det bästa med Huawei Watch Fit 4 Pro

All tid som du bär din smartklocka registrerar den viktig information som sedan används för välgrundade råd om din hälsa. Den vet hur snabbt du återhämtar dig efter ett tuffare träningspass och kan peppa dig när du vill prestera, men även lugna dig när kroppen mår bäst av återhämtning. Klockan är kompatibel med både IOS och Android, så oavsett vilken telefon du har är det här klockan för dig.

Läs mer om Huawei Watch Fit 4 Pro och köp hos Power

Mångsidig träning som blir meningsfull och kul

Huawei Watch Fit 4 Pro mäter din aktivitet dag såväl som natt och inte bara regelrätta träningspass. Varje dag kan du följa hur mycket du hittills rört dig och vad som krävs för att du ska du nå de mål du satt upp. När det är träningsdags har klockan ett av de bredaste utbuden och kan vägleda och registrera nästan alla sporter du kan komma på. Unikt är den detaljerade information du kan få under golfrundan, med detaljerade data om banan du spelar på och kartor i 3D, svingtempot när du slår ut, vindstatistik och greenens lutning. Givetvis ger klockan även värdefull information under och efter löpningspasset, cykelturen, simningen eller fridykning hela vägen ner till 40 meter under ytan. Det senare tack vare den nya djupsensorn. Dessutom finns barometer som ger dig koll på höjdskillnader vid vandring i skog och mark och då har du även nyttor av kartorna med vägledning tillbaka till där du startade din tur.

Sömn och återhämtning

Till skillnad från dig så vilar inte Huawei Watch Fit 4 Pro. Även när du sover så mäter klockan sömnkvalitet, till exempel hur ofta du vaknat under natten och hur djupt du sovit. Den här informationen kan den sedan ställa mot hur aktiv du varit under dagen, dina stressnivåer och övriga insamlade hälsodata. Kanske får du ett förslag om att undvika stora måltider innan läggdags och att varva ner i tid så att kroppen får lättare att slappna av. Efter träningspass kan klockan till och med beräkna ge dig tips och råd kring återhämtningen och hur mycket tid som krävs för den, innan du med ny energi kan ge dig in i nästa utmaning.

Outtröttlig och funkar din mobil

För att vara riktigt användbar ska en smartklocka kunna fungera i alla situationer. Huawei Watch Fit 4 Pro har en batteritid på upp till tio dagar och när den väl behöver laddas gör du det enkelt trådlöst med den medföljande laddaren eller direkt från din mobil om den har stöd för omvänd trådlös laddning. Klockans slimmade design, bara 9,3 millimeter och lätta 30 gram gör den verkligt bekväm att bära på äventyret utomhus såväl som i sängen under natten, alltid utan att vara i vägen eller störa.

© Christian Tandberg

Huawei Watch Fit 4 Pro fungerar med din mobil oavsett om det är en Android eller Iphone och hjälper dig med balansen i en mer hälsosam livsstil.