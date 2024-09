Nya Huawei Watch GT 5 är nästa generations smarta klocka

Med den femte generationen smarta klockor som nu lanseras tar Huawei ett stort kliv upp. Det gäller både precisionen vid mätning av hälsa eller olika aktiviteter och materialet som använts vid tillverkningen. Till exempel går det att få Pro-versionen av nya GT 5-serien tillverkad i titan av samma typ som används för att bygga flygplan. Det här är något som gör klockan både lätt på armen och tålig nog för att användas under alla dina utmanande äventyr.



Oavsett om du väljer Standard- eller Pro-versionen hittar du ny och uppdaterad teknik innanför det stiliga skalet. Batteriet räcker i upp till två veckor och som tidigare smarta klockor från Huawei är GT 5-serien också ett kraftfullt verktyg på armen för att hålla koll på sin hälsa. Med det nya TruSense-systemet kan klockans optiska sensorer mer exakt läsa av signaler från användaren och samla in ett bredare spektrum av information. Det ger dig nya möjligheter att hålla kolla på din hälsa och få hjälp att analysera den. Funktionen för att mäta syrehalten i blodet har förfinats och använder nu 12 kanaler, jämfört med tidigare 4. Med det förbättras också funktionen för att mäta sömnkvaliteten. Pro-versionerna av Huawei Watch GT 5 kommer dessutom med branschledande funktion för att övervaka hjärtats hälsa. Med en enkel knapptryckning kontrolleras puls och blodets syrehalt. Klockorna kan även mäta EKG och blodkärlens stelhet.

Läs mer om Huawei Watch GT 5-serien och köp hos Elgiganten



En nyutvecklad antenn för positionering gör att klockan registrerar aktiviteter utomhus ännu mer exakt. Oavsett hur du bär klockan eller vinklar armen ser tekniken under skalet till att alltid ha bästa möjliga kontakt med satelliterna, till exempel under en joggingtur. För det finns också en inbyggd joggingcoach och den som vill ge sig ut på längre löprundor kan dra nytta av tydliga kartor på urtavlan.

Oavsett vilken sport du föredrar kan du vara säker på att hitta ett läge för just det. Över 100 olika sportaktiviteter kan mätas, och då inom allt från jogging till yoga. Med Huawei Watch GT 5 Pro tillkommer också träningslägen för fridykning, terränglöpning och golf. Med det sistnämnda, som kommer i en uppdatering från mitten av oktober i Sverige, går det att få träningstips på swingen under turen över greenen, inklusive aktuell information om vinden och tredimensionella kartor över tusentals banor över hela världen. Och om din dagliga träning är att cykelpendla till jobbet kan klockan samla in relevant data om turen, men även presentera aktuell information i telefonen för att hitta bästa och snabbaste vägen.

Den uppdaterade tekniken hos GT 5-serien gör de här klockorna till Huaweis mest kraftfulla hittills. Batteritiden är ändå upp till imponerande två veckor, vilket gör det enklare än någonsin att mäta aktiviteter och hälsa dygnet runt. När det väl är dags att fylla batteriet går det snabbt och enkelt trådlöst. Pro-modellen laddar fullt på bara en timme.

Både Pro- och Standardversionen finns med en urtavla som har en diameter på 46 millimeter för en klassisk och stilig följeslagare på armen. För den som föredrar en lite mindre klocka finns Pro-versionen med en urtavla på 42 millimeter och GT 5 Standard med 41 millimeter. Med en rad nya armband och urtavlor att välja mellan är det enkelt att individualisera Huawei Watch GT 5 och anpassa klockan efter både smak och personlighet – eller varför inte dagens outfit?

Läs mer om Huawei Watch GT 5-serien och köp hos Elgiganten