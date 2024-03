Test: Armband och skosensor för löpning i ett – Xiaomi Smart Band 8

Betyg: 6/10 Lätt och smidig

Funkar med både Iphone och Android

Batteritid

Funkar som löpstegssensor på skon Ingen gps

Ensidiga användningsområden

Med hjälp av ett särskilt tillbehör som du får köpa till går det att fästa den här prylen i snörningen på skorna. Tillbehöret inkluderar en liten klämma som låser sig och gör att den sitter stadigt och säkert.

När jag börjar träningspasset märker jag snabbt att Smart Band är beroende av telefonen. Jag blir, efter att ha växlat läge i appen så att Smart Band är i löpläge istället för i armbandsläge, uppmanad att starta ett träningspass i appen i mobilen. Nu mäter alltså telefonen distansen med hjälp av sin gps och Smart Band ska analysera löpsteget. Det dröjer ganska länge innan appen säger något. De gånger jag tittar under löprundan så visar sidan Löpstil bara en tom, vit skärm. Efter ett tag kommer i alla fall fram antalet steg per minut, steglängden, markkontakttiden och slagkraft, vilket syftar på kroppsvikten. Jag ser även på en skiss var jag belastar mest, häl eller längre fram på foten. Här ser jag tydliga skillnader när jag jämför träningspass med sensorn då jag går respektive springer.

Det här är alltså inte i första hand något du ska ta del av under träningen utan snarare när du sätter dig ner och tittar igenom passet i efterhand.

För när jag tittar på slutrapporten får jag fram mer siffror. Då har även diagram över kadensen (antal steg per minut) tillkommit och jag ser andelen mellanfot, häl och framfotsnedslag. Sensorn ser ut att ge korrekt information alltså, men jag har ändå lite svårt att ha nytta av den över tid. En given nackdel är ju också att när eneheten sitter på skon kan den inte registrera till exempel puls, så den blir lite ensidig.

På armen för puls, steg med mera

Med Smart Band 8 i armbandsläget på nästa träningspass mäts puls och med hjälp av stegräknaren även distans. GPS behöver du alltså, som sagt, ha telefonen med dig för att få mätt. Det fungerar för det mesta men under vissa träningspass då jag har både bandet runt armen och telefonen i handen signalerar bandet bara att det inte får någon giltig position. Det är inte helt hundraprocentigt alltså, men om jag försöker igen så fungerar det.

I armbandsläget kan enheten mäta även blodsyrehalt, stress och sömn. Det finns en hel del olika urtavlor att välja mellan och de kan visa till exempel dina hälsoframsteg under dagen eller vara mer deklorativa. Notiser från telefonen kommer fram så¨länge jag har den i närheten så klart och jag kan styra vilka notiser jag vill ha från telefonen på appnivå. För att inte bli störd för ofta. Notiserna kommer upp i skärmen på armbandet, men de går inte att svara på, utan det får du göra från telefonen.

Gärnssnittet i själva skärmen består dels av widgets, så jag kan svepa i sidled för puls, sömnrapport, väder, musikstyrning med mera. Det finns totalt 12 widgets som du kan välja bland och även ta bort och ändra ordningen emellan om du vill.

Om jag istället för att svepa i sidled sveper uppåt kommer huvudmenyn med ikoner fram. Även här går det att anpassa så att du kan lägga de funktioner du använder ofta lättåtkomliga. Skärmen svarar snabbt på tryck och gränssnittet regarerar bra och direkt.

Utöver som armband och löpsensor kan Smart Band 8 även bäras i halsband runt halsen. Då mäts så klart inte längre puls, men du får fortfarande notiser från mobilen och du får en primitiv stegräkning. Men mest får du vad som liknar ett smycke.

Xiaomi Smart Band 8 är alltså väldigt mångsidig, både i funktion och utseende. Det finns många olika armband att välja på i varierande material och färger samt alltså även halsbandet och skohållaren.

Just hållaren för att fästa enheten på skon har jag först lite svårt när jag vill få ut enheten där ur. Det går dock bra så fort jag lärt mig knepet, att tvinga in nageln under gummitätningen och lirka ut prylen från en av kortsidorna.

Man kan säga att begränsningar och funktioner i Xiaomi Band 8 matchar varandra. Den har bra batteritid, för att den saknar gps. Den är billig för att vara så mångsidig, men samtidigt ensidig för du får ingen pulsmätning när du mäter ditt löpsteg och bandet har ett stort beroende av att du alltid har mobilen med också.

Därför blir den inte jättebra i egentligen något av de användningsområden den har.