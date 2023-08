Test: Garmin Forerunner 965 – högt pris för bättre skärm

Betyg: 9/10 Bra skärm

Många avancerade funktioner Prisökningen för amoledskärm

Liksom hos mellanmodellen i Forerunnerserien, 265, har Garmin också lanserat toppmodellen i en ny version som kallas 965. Det som uppgraderats är, i första hand, skärmen. Det är numera en amoled med pekfunktion och bidrar således med en något bättre synlighet och de andra aspekter som en amoled-skärm tar med sig. Garmin har också petat in en funktion kallad belastningsförhållande som jämför träningsbelastningen i det korta perspektivet med ett längre tidsspann för att se om du håller en jämn nivå och därmed undviker att träna för hårt.

Vi har tidigare testat föregångaren, eller snarare versionen med vanlig MIP-skärm, som vi imponerades mycket av med tanke på att förändringarna mellan de två modellerna, rent funktionellt är ganska små, är väl antagligen vårt omdöme av den här klockan ganska lätt att gissa. Men hur mycket tillför den nya amoled-skärmen? Finns det några nackdelar eller är det bara guld och gröna skogar?

Bra batteriprestanda – trots minskning

Personligen gillar jag långa batteritider, ju längre desto bättre. Att ladda grejer är tråkigt eftersom det innebär att man inte kan använda dem medan de laddas. Garmin har trots att man stoppat in en mer strömslukande amoled-skärm sett till att batteritiden ligger på 23 dygn i smartwatch-läge, slår man på always on-funktionen på skärmen hamnar man på ungefär sju dagar. Båda siffrorna är imponerande för en klocka med amoled-skärm. Som träningsklocka levererar den tider på upp till dryga 30 timmar. Har man inte på always on kan man alltså få ut mer batteritid än med 955 utan amoled, men man får ju då leva med att man måste peta lite på klockan för att skärmen ska gå igång. Med always on-läget på så ligger batteritiden på ungefär hälften av vad man kan få ut ur 955. Garmins angivna batteritider verkar också stämma överens med verkligheten vad vi kunnat bedöma.

Bra synlighet

Den nya amoledskärmen bidrar till en bra synlighet. Jag har inte upplevt att skärmen varit svårläst vid något tillfälle. Pekskärmen fungerar bra, men jag uppskattar ändå att man ges möjlighet att använda både knappar och skärm för navigering. Det ger möjligheten att alltid välja det som passar för stunden. Det ska väl dock också sägas att jag inte upplevde skärmen på 955 Solar, som jag testade tidigare, som svårläst eller dålig men 965an har starkare kontrast, klarare färger och högre upplösning (nästan den dubbla) vilket ger en ökad tydlighet.

För den avancerade

Garmin Forerunner 965 fungerar också bra som smart klocka. Du kan hantera samtal, få notifieringar, betala, ladda ner och lyssna på musik med mera. Förutom dessa funktioner är det så klart ett avancerat träningshjälpmedel. Du får avancerade analyser av din träning med till exempel saker som löpkraft och uttömmande data om din ansträngning. En av de spännande, och användbara funktionerna som kom med 955 finns så klart även här, Stamina. Funktionen visar hur mycket du orkar och detta visas både medan du springer och som en graf i efterhand. Det gör att du kan planera ditt pass utifrån ansträngning. När du analyserar din träning efteråt ser du tydligt att uppförsbackar, tempohöjningar och annat genererar drastiska sänkningar i din graf och en lugnare period efter en hårdare ansträngning gör att du ökar möjligheterna att klara av en utmaning med önskat resultat istället för att gå in i väggen.

Vill du läsa mer om funktionerna och användandet av Forerunner 965 kan du även läsa testet av den i stort sett identiska Forerunner 955.



Men ska man sammanfatta Garmin Forerunner 965 så är det ju i stort sett en 955 fast med en något tydligare skärm och därmed lite sämre batteritid (i vissa lägen). Det innebär att den är en riktigt bra träningsklocka för den som vill få ut mycket data ur sin träning och få hjälp att planera och lägga upp sin träning samt hålla koll på dina värden. Den stora frågan är väl om det är värt de cirka 2000 kronorna extra det kostar att få den tydligare skärmen och det är det nog bara du själv som kan svara på. Andra klockor i samma klass skulle kunna vara Polar Vantage V9 eller Suunto 9 Peak Pro.