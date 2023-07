Test: Heat it – lindra kliande insektsbett med mobilen

Betyg: 8/10 Liten och smidig

Hjälper mot klåda Gör lite ont

Sommaren är här och därmed också myggen och alla deras bitande kompisar. För alla oss som frekvent är ute i skog och mark, eller bara gillar att sitta ute en sommarkväll på altanen/balkongen/i trädgården så kan dessa små flygande odågor leda till att man hellre avbryter och går hem/in. Men det finns så klart en massa olika knep för att slippa insekterna, allt från medel du smörjer in dig med till saker som utsöndrar lukter som insekterna inte tycker om. Men trots det kan det ju ändå bli så att du får ett, tre eller 180 insektsbett och dessa kan vara en plåga i sig. Här kommer produkter som Heat it in. Heat it är en liten pryl som kan hjälpa dig att bli av med klådan efter mygg- och knottbett. Den kopplas till din mobiltelefon och behandlar sedan bettet med värme.

Gränssnittet i appen är enkelt och ganska självförklarande. Bengt Luthman

Enkel att använda

Heat it består av en liten dosa med en usb-c-kon2takt (eller lightning på Iphoneversionen) och ett lock med ett hål för nyckelring i. Det betyder att du kan ha din Heat it med dig hela tiden så länge du har dina nycklar med dig. Du börjar med att ladda ner appen och sedan kan du välja att appen ska starta när du stoppar in dosan i usb-c-uttaget och därmed kan man starta behandlingen snabbt när man får ett bett.

Gränssnittet är tämligen enkelt, du kan välja tid på behandlingen, om du är vuxen eller ett barn samt om du har känslig hud. Sen trycker du på start och dosans kontaktyta värms upp. Sen blir skärmen grön och du sätter dosans kontaktyta mot bettet och skärmen “räknar” ner tills behandlingen är klar och då svalnar kontaktytan. Dosan har en grön diod som lyser när den har kontakt med telefonen, den blinkar lila när den värms upp och har ett fast blått sken under själva behandlingen.

Heat it är liten och lätt och drar inte mycket batteri. Ett fulladdat batteri ska räcka till uppemot 1000 behandlingar. Bengt Luthman

Punktvis uppvärmning

Rent medicinskt lutar sig Heat it mot forskning som pekar på att en punktvis uppvärmning av huden gör att nerverna under huden förlorar, kortsiktigt, sin förmåga att skicka signaler till hjärnan. Med andra ord kliar inte ditt myggbett.

När det gäller användningen av Heat it så rekommenderar tillverkaren (och jag, efter att gjort det här testet) att man börjar på den svagaste formen av behandling. Det vill säga den kortaste behandlingen (fyra sekunder lång), markera att du är ett barn och kryssa för att det är på känslig hud. När du sedan testat det och efter att du provat på ett par olika ställen på kroppen så märker du var du kan trycka på lite mer värme. Till exempel märkte jag att jag var tvungen att ha den lägsta nivån på insidan av armarna, medan jag kunde köra nästan max på smalbenen. Man märker ganska snart hur man ska göra behandlingarna, men det är individuellt hur känslig man är. För att effekten ska bli som det är tänkt menar tillverkaren att det ska göra lite ont. Blir smärtan outhärdlig ska man dock avsluta, vilket inte känns orimligt. Det uppges att med ett fulladdat mobilbatteri ska du kunna göra ungefär 1000 behandlingar (om du inte använder telefonen till något annat).

Heat it är konstruerad så att locket kan sättas i en nyckelring, då kan du alltid ha med den istället för att det är en extra pryl att komma ihåg. Bengt Luthman

Men fungerar det då?

Ja, det får jag nog tillstå. Det är svårt att dra någon form av supertydliga och självklara slutsatser av en sån här produkt. För mig kan myggbett ibland inte klia av sig själva och ibland kliar det tills jag blir vansinnig. Jag tycker att alla bett jag behandlat har antingen inte kliat alls, eller slutat klia helt eller till stor del. Ibland har jag behandlat bett som jag inte upptäckt när jag fått dem utan bara insett att det är något som kliar, en del bett har jag behandlat direkt efter att myggan mött sitt slut efter en hastig smäll.

Sen är det kanske också svårt att säga om det kommer att fungera på samma sätt på alla, men jag har provbehandlat några andra (om än inte i samma utsträckning som på mig själv) och även de tycker att det verkar ha fungerat. För ett par hundralappar får du alltså en liten pryl som inte kräver något mer än din mobiltelefon som kan se till att din sommar blir mindre fylld av klåda.