Test: Motorola Edge 60 Neo – Ovanligt prisvärd kompakt mobil

Betyg Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 7/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 74% Kompakt format Priset Batteritiden Lite långsam Mycket skräpappar att hålla efter

Edge Neo är Motorolas familj lite mer kompakta mobiler, ett format som vi svenskar brukar uppskatta. Särskilt i mellanprisklassen är det svårt att få tag på mindre mobiler, och förutom Motorola är det nästan bara Sony Xperia 10 som har ett lite mindre format men inte kostar runt 10 000 kronor.

Edge 60 Neo är den senaste modellen, och jämfört med förra årets modell Edge 50 är mycket sig likt. Måtten är identiska, skärmen densamma och kamerauppsättningen likadan. Kanske behövdes den inte heller uppdateras så mycket, de viktigaste nyheterna är snabbare chipset och större batteri, nyheter som gör skillnad.

Ram och baksida är i plast, baksidan mer specifikt gummiyta med struktur som gör telefonen trevlig att hålla i och ger bra grepp. Motorola fortsätter med sitt färgsamarbete med Pantone och utöver en neutral blåsvart färg finns telefonen i orangerött, mintgrönt och khaki.

Man ska inte överdriva hur liten Motorola Edge 60 Neo är, det är inte som Sonys gamla kompaktmobiler, utan den är något större än Iphone 17 och Samsung Galaxy S25, särskilt på höjden. Men med tanke på hur stora telefoner till det här priset brukar vara är det skönt med en mobil som går att använda med en hand.

Samma bra skärm

Skärmen är som sagt likadan som förra året, och behöver väl inte heller förbättras. Den maximala ljusstyrkan på 3000 nits räcker till soliga sommardagar, den har snabb uppdateringsfrekvens, och är av Oled-typ så färgerna är klara och svärtan svart. Skärmen har också Always on-läge, där klocka och aviseringar visas även när skärmen är släckt.

Processorpaketet Mediatek Dimensity 7400 är en uppgradering från förra årsmodellens Dimensity 7300, men en rätt blygsam sådan sett till prestandaresultaten. Motorola brukar vara bra på att få telefonerna att kännas snabba närapå oavsett vad som sitter under huven, och därför blir jag nästan lite besviken när Motorola Edge 60 Neo ibland hackar, särskilt i kameraappen. Telefonen är dock aldrig så långsam att det blir ett hinder i användningen.

En mer påtaglig uppgradering är batteritiden. Det pågår just nu ett teknikskifte i batteriteknik och kanske är det därför man fått in ett betydligt större batteri på 5200 mAh. Telefonen är dessutom strömsnål, och resultatet är riktigt bra batteritid, både i vardagsanvändning och när vi stresstestar med vårt batteritest.

Motorola Edge 60 Neo har tre kameror på baksidan, en huvudkamera, en vidvinkelkamera och en telekamera med tre gångers zoom. De tre kamerorna har ungefär samma sensorstorlek som de i Samsung Galaxy S25, men sensorerna är inte allt och det är tydligt att S25 tar bättre bilder när man jämför dem sida vid sida, oavsett om det är utomhusbilder, inomhusbilder i lite sämre ljus eller zoomfotografering. I den här prisklassen finns det flera mobiler från bland andra Xiaomi som utmärker sig för att ge bra kameror för pengarna, och det har Motorola Edge 60 Neo svårt att konkurrera med. De mobilerna är å andra sidan större och tyngre än Motorola Edge 60 Neo. Telekameror hör till ovanligheterna i prisklassen, men då ska den ju helst också vara bra, så att man inte bara lika gärna kan zooma in i bilden från huvudkameran. Telekameran i Motorola Edge 60 Neo är tillräckligt bra för att motivera sin existens, men inte så bra så att den känns som ett verkligt argument för att välja den här mobilen.

Fem uppdateringar

Motorola Edge 60 Neo har Android 15, alltså inte senaste versionen av operativsystemet, men är utlovad fem större systemuppdateringar. Systemet i sig ser rätt mycket ut som det Android Google har i sina egna Pixel-telefoner. Till skillnad från Google vill Motorola installera en hel del tredjepartsappar, och trots att jag under installationen får gå in och välja bort totalt 12 appar jag inte vill ha finns det ändå två spel och två andra appar jag inte bett om när telefonen är igång. Motorola fortsätter också, via aviseringar att be om att få installera tredjepartsappar även efter att telefoninstallationen är slutförd.

En Motorolafunktion som låter bättre än vad den är är den aktiva låsskärmen som ska ge dig föränderligt innehåll på mobilen innan du låser upp den. I praktiken är detta innehåll mest skräpnyheter av det slag som brukar dyka upp till exempel på MSN.

Motorolas AI-satsning drar åt många håll. Dels finns förstås Googlefunktioner som Circle to Search, men Perplexity kommer också förinstallerad som AI-app. Sedan har vi Moto AI, som bland annat innehåller diktafonfunktion som kan spela in och transkribera samtal i verkliga livet (inte telefonsamtal). Här finns en möjlighet att få aviseringar sammanfattade, men resultatet blir sällan användbart. Slutligen finns en funktion för att spara innehåll som blir sökbart, till exempel anteckningar, skärmdumpar och bilder. Tanken är att du till exempel ska kunna fota av en affisch och senare be AI ta fram detaljer om evenemanget. Den här typen av funktion har jag även sett från Nothing och Oneplus. Potentiellt är det användbart, men hittills har inte tillfällena då jag behöver en funktion av det här slaget infunnit sig.

Motorola Edge 60 Neo kostar 4500 kronor, och för den som vill ha en kompakt mobil till det priset är det ett av mycket få alternativ. Lyckligtvis också ett bra sådant. Kamerorna är lite sämre än de bästa mobilkamerorna i samma pris, men inte mycket sämre. Telefonen är lite, men inte mycket, långsam, och skärmen är riktigt bra.

Frågor och svar

Har telefonen fingeravtrycksläsare? Ja, den sitter i skärmen och har klarat mina vintertorra fingertoppar genom testperioden.

Hur är högtalarljudet? Riktigt bra, med fyllighet och bra stereoeffekt.

Vilken tålighetsklass har mobilen? IP68/IP69 vilket betyder att den tål att sänkas till 1,2 meters djup i vatten och dessutom högtrycksspolas. Den ska även tåla fall från 1,2 meters höjd.

Ett alternativ

Vill du ha en kompakt och lite billigare mobil är Sony Xperia 10 VII det främsta alternativet. Den har en avtryckarknapp för kameran men saknar always on-display.

Kameraexempel

Färgåtergivningen från kameran är överlag fin men zoomar man in i bilderna känns de lite processade och hårt uppskärpta.