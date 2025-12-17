Test: Oneplus Watch Lite – Enkel och smidig klocka

Betyg: 6/10 Smidigt format

Oneplus första klocka Oneplus Watch kom 2021, och det var inte en smartklocka som man kunde installera appar på utan en enklare aktivitetsklocka. Sedan dröjde det till förra året innan det kom en ny klocka, och då satsade man istället på Googles system Wear OS. Fördelen är brett stöd för till exempel musiktjänster och betalning med kort. Nackdelen: Batteritiden. Genom att kombinera Wear OS med ett enklare strömsnålt system när skärmen är släckt har Oneplus lyckats få upp batteritiden för Wear OS till 3-4 dagar, vilket är mycket långt från de 14 dagar som den första Oneplus Watch hade.

Med nya Oneplus Watch Lite är vi tillbaka till där vi började, med ett enklare realtids-OS (RTOS) där man inte kan installera tredjepartsappar, eller över huvud taget utöka funktionerna, men där vi får betydligt bättre batteritid. Oneplus säger 10 dagars batteritid, eller 4 dagar om du har always on-display på.

Med en prislapp på 2200 kronor är Oneplus Watch Lite betydligt billigare än Oneplus klockor med Wear OS, men den känns inte billig. Skärmen är stor och ljusstark, gjord i safirglas, infattningen är i stål, och klockan känns ovanligt tunn och lätt.

Avancerade hälsofunktioner

Klockan styrs med pekskärm, och med en vridbar knapp. Det finns också vad som ser ut som en andra knapp, men det är i själva verket en elektrod, som man trycker på när man gör ett hälsotest med klockan. Här finns alltså jämförelsevis avancerade hälsofunktioner. Klockan gör anspråk på att kunna detektera hjärtflimmer, artärstelhet och förändrad hudtemperatur utöver vilopuls och syremättnad.

Du kan så klart logga en stor mängd träningspass, och om det är distansträning får du det snyggt presenterat, med rutt på karta (klockan har egen gps), kadens, höjdförändring med mera. För löpträning ska klockan kunna detektera vid vilken ansträngningsnivå just du går från aerobisk till anaerobisk energiförbrukning. Du kan synka över din träningsinformation till andra appar med bland annat Strava och Googles Health Connect. Du kan också slå på så att promenader och cykelturer loggas automatiskt. Klockan är också bra på att automatiskt pausa träningen när du stannar upp till exempel vid ett rödlyse.

Så här långt allt man kan förvänta sig av en smartklocka, men det finns en hel del funktioner som saknas också. Du kan till exempel ansluta headset via Bluetooth, men oklart varför, för det finns inget sätt att föra över musik till klockan, vare sig från streamingtjänster eller som MP3-filer. Enligt Oneplus är musiklyssnande en funktion man jobbar på men man har ingen tidsplan för när den kan bli aktuell. Däremot kan man använda headsetet till att få ljudinstruktioner i vissa typer av träningspass. På samma sätt har klockan NFC-krets men du kan inte blippa betalningar med den för den har inte stöd för Google Pay eller någon annan betaltjänst som finns i Sverige.

Kopierar passerkort

Du ska däremot kunna registrera passerkort på klockan. Jag provar med min sambos passerkort och får veta att det fungerar. Jag har inte provat om det faktiskt funkar på hennes jobb men bara att jag kan göra en kopia av hennes passerkort utan att någon säkerhetsfunktion kickar in känns bekymmersamt.

Klockan kan visa aviseringar från mobilen, men du kan inte svara på meddelanden, inte ens med förvalda svarsalternativ. Om du inte vill bli väckt på natten av klockan bör du ställa in nattläge, vilket du kan göra både manuellt och schemalägga i sömninställningarna i appen till mobilen. Trots att jag gjort det väcker klockan mig en söndagmorgon klockan fem för att tala om hur min nattsömn har varit (för kort, vilket ju var klockans fel). Förhoppningsvis var detta en bugg i den tidiga programvaran jag testade, efter en systemuppdatering har det inte hänt igen.

Batteritiden på 10 dagar som Oneplus uppger stämmer bra med min upplevelse. Bra är även att klockan laddar snabbt när den väl behöver laddas. Även om det tar nästan en och en halv timme att ladda fullt kan jag få så det räcker till en dags användning på tio minuter.

Det är alltså inte en fullständig smartklockeupplevelse du får med Oneplus Watch Lite, men de funktioner klockan har för hälsa och träning är riktigt bra och genomtänkta.