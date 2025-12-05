Årets bästa produkter och viktigaste händelser – Mobil sammanfattar 2025

Samtidigt är nog webbsök det område där AI fått mest inflytande, eftersom Googles integration av AI i Sök automatiskt integrerar tekniken i många människors vardag, även de som inte aktivt väljer AI.

Precis som under flera år nu har AI varit en obligatorisk term på varje telefonlansering. I alla fall i Android-världen. Apple har haft en mer skakig trendlinje med sina AI-motgångar och tidvis undvikit ämnet. Samsung är den som slagit mest på AI-trumman med såväl djupt samarbete med Google som utvecklad direktöversättning och bildredigering. Även andra tillverkare tar samma spår, till exempel den i mobilsammanhanget lilla spelaren Asus har även de liknande funktioner, inklusive svenskt språkstöd. Gemensamt för alla Androd-tillverkare är att de i mycket hög grad förlitar sig på Googles Gemini, en tjänst som fått ökat inflytande även på andra områden och även pressat Open AI och deras Chat GPT.

AI–feber, en lägesrapport

Årets miss: 2G- och 3G-nätens nedstänging och kaosartad hantering

Nedstängningen av 2G- och 3G-näten har planerats och förberetts för i åratal. Användare såväl som branschens aktörer oroade sig för hemlarm, trygghetslarm, uppkopplade bilar och så vidare och så en liten andel telefoner som fortfarande bara stödjer 3G och tidigare tekniker. Telia driver vidare sitt 2G-nät ytterligare några år, men resten av operatörerna stänger sina nät vilket gör att deras kunder direkt berörs.

Telefoner med stöd för 4G och 5G skulle inte beröras, men så, bara några dagar innan nedsläckningen den 1 december 2025 kom nya besked. Post- och Telestyrelsen, PTS hade upptäckt att några telefoner med stöd för samtal via 4G inte kunde ringa till nödnumret 112 och beslöt då med kort varsel att operatörerna skulle tvingas att identifiera och meddela de berörda kunderna och blockera deras telefoner. Det här är komplext där mjukvara, operatör och telefonmodell avgör om telefonen kan eller inte kan ringa 112 via 4G. Nödsamtal kan via roaming ringas via Telias 2G-nät, men PTS beslut innebar att telefonen var tvungen att kunna ringa 112 via den egna operatörens nät för att inte blockeras.

Årets flopp: Tunna mobiler

Konkurrenssituationen på mobilmarknaden gör att Apple ofta påverkar trender utan att aktivt verka för det. Tunna mobiler som varit en tydlig trend det här året är ett sådant exempel. Vision Pro kan varit ett annat, tidigare sådant. Rykten gör gällande att Apple arbetar för att utveckla en ny produkt och konkurrenterna tar direkt fasta på det och skyndar sig för att vara först eller rida på den efterföljande vågen. Apple har inte tydligt gått ut och sagt att varken Vision Pro eller Iphone Air har varit floppar, men många tecken talar för att de varit just det. Samsung har gått ut mer eller mindre officiellt med att S25 Edge varit en besvikelse och följderna av allt detta har varit att flera tillverkare verkar dra i bromsen när det gäller tunna mobiler.

Istället har tekniken som möjliggör tunna mobiler använts för att göra vikbara mobiler, nu senast till exempel Samsungs Galaxy Z Trifold, ett exempel där tunnhet gör verklig skillnad.

Årets mobil: Oneplus 15

Det hjälper så klart att vara först ut. Oneplus 15 är en av nästa års toppmodeller, och hur den står sig bland andra mobiler i samma generation lär vi veta först om ett år, men nu kom den redan i november 2025, och det gör att den känns som den ligger steget före andra mobiler från i år.

Mest tydligt är det på batteritiden. Det sker en utveckling av ny batteriteknik som Oneplus varit snabba att haka på. Med nästan 50 procent mer batterikapacitet än det vi vant oss vid får Oneplus 15 en exceptionell batteritid, både i teorin och praktiken.

Att det nya snapdragonchipsetet skulle vara supersnabbt var bara att vänta sig, men man kombinerar det med snabba minneskretsar och systemoptimeringar som gör att telefonen verkligen känns rappare än något annat.

Telefonen har blivit ännu tåligare och du kan nu använda den för undervattensfotografering. Och till kamerorna har man äntligen kopierat Apple och gör högupplösta bilder på 26 megapixel baserade på flera exponeringar.

Årets smarta klocka: Garmin Forerunner 970

Under testet av klockan överraskar den positivt gång på gång. Garmin har en stark ställning på smartklockemarknaden i Sverige och en lång rad olika modeller, så många att de är svåra att hålla reda på. Garmin Forerunner 970 har en tydlig roll som påkostad klocka för löparen. Under en träningsrunda en sen kväll under vårt test får vi en hjälpsam fråga om vi vill ha klockans ficklampa på under löppasset, för att synas bättre. Javisst. Det fungerar som en slags reflex för trafiken och gör att vi som löpare känner oss som fullblodsproffs. Klockan ger självförtroende om du inte redan har det. Dessutom långlivad batteritid, stöd för Spotify och mycket fördjupade insikter om din träning.

Årets nya produktkategorier och produktinnovationer

Den smarta ringen utsågs av en elektronikhandelns branschorganisation till årets pryl, men något verkligt genomslag för smarta ringar som branschen hoppats på har vi inte sett i år. Det är fortfarande en liten nischprodukt. Tydligast utveckling under året har vi inom mobiler sett på batterisidan, med kisel-kol-tekniken som möjliggör mer batterikapacitet i kompakt format. Där gör det verklig skillnad, vilket vi också sett i våra batteritester.

Annars ser vi växande intresse kring smarta glasögon. Flera befintliga produkter har börjat säljas i Sverige. Mest märks Metas Ray Ban-glasögon och det bubblar av rykten kring att flera tillverkare släpper glasögon under nästa år, Samsung har redan bekräftat sina och Android XR är på väg.

Årets surfplatta: Apple Ipad, 11 gen

För de flesta användare är Apples Ipad, den senaste är 11:e generationen, det bästa valet men i år handlar det framförallt om Ipad OS 26 som stöpt om och utvecklat Apples operativsystem. Du kan fortfarande köra appar i fullskärm, men du har även ett mer utvecklat sätt att använda fler appar på ett mer datorlikt sätt i fönster om du önskar det. Det här kommer alltså även äldre Ipad-modeller till del och gör inte att du nödvändigtvis behöver ersätta din gamla surfplatta.

Årets vikbara: Samsung Galaxy Z Flip 7

På pappret är det en begränsad uppdatering, betydligt mindre än för systermodellen Galaxy Z Fold 7. Telefonen har blivit lite tunnare och fått större skärm, medan kamerorna är desamma. I praktiken tycker jag att den tar användarupplevelsen av Samsungs Galaxy Z Flip-serie från milt irriterande till riktigt attraktiv. Den större skärmen innebär att du får en mobil med stor skärmyta som ändå är kompakt, och den tunnare profilen gör att den känns betydligt mindre klunsig i fickan. Den yttre skärmen blir också mer användbar av det större formatet, och telefonen är lättare att fälla upp.

Årets headset: Nothing Ear 3

Vad som vid första ögonkastet framstår som en gimmick löser ett faktiskt problem. Tänk dig följande situation: Du befinner dig på en bullrig buss och lyssnar på musik eller poddar när det ringer. Det är din mamma som alltid klagar på att hon inte hör vad du säger när du pratar i headset i bullrig miljö, men att packa ihop headsetet och prata i telefonen är bökigt. På Nothing Ear 3 finns istället en mikrofon i etuiet som ger betydligt bättre än de i headsetet, för att den är större och för att du kan hålla den framför munnen. Det hjälper att headsetet också har utmärkt ljud och komfort.

Årets följetong: Samtalsinspelning

Det har länge varit en relativt eftertraktad funktion, men svår att få tillgång till. Vi har testat appar och tjänster för samtalsinspelning, som antingen inte fungerar särskilt bra, eller bygger på gruppsamtal till ett dyrt betalnummer. Samtalsinspelning är lagligt i Sverige så det är inte problemet, men det finns andra länder där det är mer reglerat eller helt förbjudet.

I januari 2025 fick vi veta av Samsung i Sverige att S25-serien hade stöd för samtalsinspelning och det fungerade till och med på vårt testexemplar av Galaxy S25 Ultra. Sedan hände ingenting och det var först i september 2025 som S25-serien fick brett stöd för samtalsinspelning, något som också blivit allt vanligare i fler telefonmodeller.

Årets nykomlingar: Honor, Oppo mfl

Det är ungefär tio år sedan som Honor första gången gjorde entré i Sverige. Honor 6 var deras första telefon här, men innan dess var Honor en modellserie hos Huawei. Artisten Petter var under en lång period ansikte utåt för Honor men efter det försvann varumärket. När Huawei drabbades av amerikanska sanktioner såldes varumärket Honor och medan Huaweis smartphoneverksamhet begränsades allt mer kunde Honor med nya ägare fortsätta, med Googles alla appar, appbutik och så vidare som Huawei nu saknade. Honor har jobbat på, har sedan flera år stark ställning i Finland och har i år lanserats brett i Norden. Även jätten Oppo, sedan flera år verksam i Europa har detta år gjort entré hos oss. Med Apples och Samsungs dominans i Sverige innebär det här att Xiaomi, Motorola, Honor och Oppo alla aktivt kämpar för att vara nummer tre i Sverige. Inte alla kan lyckas.