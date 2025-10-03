Intervju: Oppos Nordenchef om inträdet på svenska marknaden

– Vi är inte rädda för konkurrens eller tuffa marknadsförutsättningar, det har vi varit med om i många andra delar av världen, säger Jeremy Geng.

Man kan fråga sig över tidpunkten. Oppo ska enligt planen bli nummer tre i hela Norden inom fem år, men de är inte ensamma om den målsättningen. Motorola, Honor och Xiaomi har alla samma plats i sikte och alla kan inte lyckas.

Jag träffar Jeremy Geng i Helsingfors där Oppos nordiska kontor ligger. Han har haft positionen i bara några månader och det är idag, fredag den 3 oktober, som Oppos officiella säljstart i Norden sker. Sedan tidigare finns Oppo i ett flertal europeiska länder och expansionen till Sverige, Danmark, Norge och Finland sker som en del av en större global tillväxtplan.

Dotterbolaget Oneplus drivs separat

Relationen till dotterbolaget Oneplus får han också ofta frågor om och svaren är alltid desamma, att bolagen drivs separat även om de har samma ägare. Att Oppo nu satsar i Norden innebär alltså inte att Oneplus nödvändigtvis drar ner sina satsningar.

Han ser Norden som en viktig marknad för Oppo och hyllar de nordiska länderna för ledarskap inom allt från mode till innovation och teknik. Han nämner också att prisnivån är hög, väldigt hög.

Den första telefonen som Oppo släpper i Sverige är Oppo Reno 14 och Oppo Reno 14 F. Det är telefoner riktade till en lite yngre målgrupp och med pris på mellan 5000 och 6500 kronor. Oppo ska dock släppa hela sitt breda sortiment med allt från de dyraste flaggskeppstelefonerna till enklare modeller, surfplattor och smarta klockor i Norden och det inom kort. Telefonerna säljs med butikskedjan Power som enda återförsäljare.

Vikbara inte viktigast – Hasselblad och kameror viktiga

När vi på Mobil varit på Mobile World Congress och Oppos lanseringar är det framförallt vikbara toppmodeller som imponerat, men det är inte nödvändigtvis fokus i Sverige säger Oppos Nordenchef.

– Vikbara telefoner är inte viktigast för oss. Det som framförallt gör oss unika i konkurrensen är vårt fokus på kamerorna och vårt samarbete med svenska Hasselblad, säger Jeremy Geng.

Oneplus avslutade nyligen sitt samarbete med Hasselblad, men Oppo har förlängt sitt och arbetar för fullt tillsammans med Hasselblad för att skapa en ny gemensam bildmotor.

När jag frågar om vilka utmaningar som Jeremy Geng ser på den nordiska marknaden säger han att Oppo inte har en gigantisk marknadsbudget för att snabbt köpa sig uppmärksamhet.

– Det kan ta tid. Vi ska berätta för användarna vad vi är bra på och framförallt lyssna på deras önskemål. Vi ska vara lyhörda och se vad vi kan erbjuda kunderna. Kamera, bra batterikapacitet och snabbladdning är egenskaper han själv snabbt lyfter fram i Oppos utbud av telefoner.

– Även om många tillverkare satsar mycket på AI nu har vi ett unikt erbjudande. För vi har AI inte bara i flaggskeppsmobilerna, utan även de med lägre prislapp, säger han. Det här gör Oppo genom att ha mer molnbaserade AI-tjänster och är därför inte lika beroende av själva telefonens lokala beräkningskraft för AI.

AI är ett viktigt område, men hur kan ni rent praktiskt övertyga användare som idag har Iphone eller Samsung att byta till Oppo?

– Det är en bra fråga, vi har ett stort fokus på kamerorna tack vare vårt exklusiva samarbete med Hasselblad och det kommer vara viktigt för att attrahera nya användare som värdesätter just en verkligt bra kamera.

Idag har Oppo sitt Nordiska kontor i Finland, men de ska utöka med tydligare närmare även lokalt i Sverige.

– Ja vi ska definitivt öppna eget kontor även i Sverige.