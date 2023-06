Test: Biolite Solarpanel 10+ – krävande laddare med smarta hjälpmedel

Sommaren är här och det finns annat att göra än att hålla koll på att alla elektroniska prylar är laddade. Därför är det kanske inte omöjligt att du finner dig ute på utflykt, liggande på en strand eller kanske på resande fot och din mobil eller smarta klocka håller på att få slut på batteri och du inte har möjlighet att ladda. På sommaren är det ju, ändå ganska ofta, rätt soligt och det är något vi kan utnyttja för att ladda våra prylar via en solcellsladdare. Solcellsladdaren omvandlar solstrålarna till elektricitet och låter dig fylla på ditt batteri. Vi har testat Biolites Solarpanel 10+ som är deras näst minsta solcellsladdare.

Stödbenet gör det lätt att justera vinkeln och se till att panelen står rätt mot solen.

Enkel och smart

Konstruktionsmässigt består Solarpanel 10+ av två solcellspaneler som går att vika ihop för att få en mindre packvolym. Ett utfällbart stöd för att kunna vinkla panelen mot solen, en kantlist som innehåller en powerbank samt ett litet solsikte. För att komma igång och ladda med den behöver du bara fälla upp panelens två sektioner, koppla in det du ska ladda och sedan använda stödet för att rikta in panelen och siktet mot solen. Det här siktet är en stor del av styrkan i Biolites solpanel, för utan det är det lätt att vinkla panelen lite snett och då kan man gå miste om mycket effekt ur solpanelerna. På sidan av panelen ser man också fyra små dioder som visar hur bra förutsättningarna är för laddning.

Utan solsiktet skulle det vara mycket svårare att rikta panelen rätt så att den får optimal laddning.

Förutom det utfällbara stödet finns också hål i hörnen för att till exempel kunna hänga upp panelen på en ryggsäck. Man missar då möjligheten att rikta den helt rätt så klart, men det ger möjligheten att ladda medan man är i rörelse, om än inte lika effektivt.

Svårt att nå maximal effekt

Vi har testat panelen under en tid och har inte lyckats få panelens fjärde diod att tändas, trots att den stått i strålande sol från en klarblå himmel under svensk sommar. Måhända är det solens vinkel från himlen här i Sverige, eller att det kräver en exakt rätt positionering, mer noggrann då än vad som går att få till med siktet. Med de bästa förutsättningarna under testet: strålande sol, mitt på dagen, klarblå himmel, har laddaren gett ungefär 3W i effekt när vi laddat. Det är rätt så långt ifrån den maximala effekten som panelen ska kunna leverera under perfekta förhållanden, men frågan är hur man då uppnår dessa. Man ska dock inte räkna med att kunna få ut maximal effekt just på grund av att det kräver helt rätt förutsättningar vilket är svårt att uppnå. Värt att tänka på är att du inte kan ladda prylar som kräver PD-laddning.

De fyra dioderna kan visa hur bra panelen laddar, men också hur mycket kapacitet du har i det inbyggda batteriet.

Inbyggt batteri

Biolite har som nämnt stoppat in en powerbank i Solarpanel 10+ som har en kapacitet på 3200 mAh vilket gör att du kan ladda även när solen inte skiner, förutsatt att du i förväg har laddat upp powerbanken så klart. Fördelen är också att du kan ladda upp powerbanken redan hemma och sedan har du alltid kapacitet att ladda när du kommer ut, oavsett väder. Skulle din telefon vara fulladdad när det blir sol kan du också ladda powerbanken med solpanelen för att se till att den också är fulladdad.

Solarpanel 10+ använder sig av powerbanken automatiskt om panelen hamnar i skugga eller om solen går i moln och uteffekten blir för låg från panelen. Då tutar den på med powerbanken tills solen kommer fram igen. På så sätt får man en jämnare laddning.

En micro-usb för att ladda batteriet i panelen och en vanlig usb för att ladda anslutna enheter.

För vem?

Biolite Solarpanel 10+ är en smidig panel som dessutom är hyfsat tålig med sin IPX4-kategorisering. Den laddar hyfsat under rätt förutsättningar även om det är väldigt svårt att få ut de där maximala 10W som den ska kunna producera. Fördelarna är den inbyggda powerbanken, solsiktet och stödet som gör att det är väldigt lätt att justera in den och man slipper gissa om den står bra.