Så länge håller en mobil, snabbladdningens effekt och mer – Mobil svarar

I och med att det är svårt att hitta de här mobilerna i fysiska butiker med kunnig personal där man faktiskt kan känna och titta nära på mobilerna är man väldigt beroende av era recensioner. För just tåliga mobiler tycker jag att tätning och livslängd under svåra förhållanden kunde utvärderas mer noggrant.

Fråga: Har ni funderat på hur tillverkarna åstadkommer IP-klassning, alltså hur inkapslingen är designad? Är det med gummipackningar, o-ringar eller tätningsmassa av nått slag? Hur åldersbeständig kan den vara? kan den möjligen klara sej 5 år eller mer om inget annat går sönder? Och, hur tätas portarna, speciellt usb-porten för laddning?

Så blir mobilen vattentät

Elias Nordling svarar: Utifrån min erfarenhet är det huvudsakligen tät passform och limmade komponenter i kombination med gummipackningar som håller telefonen vattentät. Förmodligen använder man även vattenavstötande ytbeläggning och framför allt den lär kunna försvinna över tid. Telefoner med en särskilt tålig profil förlitar sig mer tydligt på gummipackningar.

Vad gäller portarna är de oftast inte tätade alls, utan man behöver torka ut USB-porten innan man kan ladda igen. Här finns förstås en risk för korrosion om den blir blöt upprepade gånger.

För att sammanfatta så kan man nog misstänka att för vanliga mobiler är nog vattenskyddet sämre efter ett par år, i synnerhet om du tappat mobilen ett par gånger. Specifikt tåliga mobiler håller troligen vattnet borta hela sin livslängd.

Så länge ska du räkna med att mobilen håller innan du måste byta

Fråga: Har Samsung Galaxy A25 5G med Android 16 operativsystem, inhandlat september 2024. Samsung har lovat uppdatera telefonen t.o.m. Android 18 samt 5 säkerhetsuppdateringar. Android 15 och 16 uppdaterades inom loppet av 5 månader, vilket är alldeles tätt inpå. Det jag undrar, när är läge för en sån telefon att bytas mot nyare. När sista uppdateringen Android 18 telefon får, när är läget att köpa en ny telefon. Hoppas att man inte behöver köpa ny telefon direkt efter sista uppdateringen för att bankid ska fungera. Hur länge är säkert att behålla telefon efter sista uppdatering så bank-id fungerar.

Erik Mörner svarar: Det är alltid lite vanskligt att säga något säkert om framtiden, men vi gör ett försök. Givet att din telefon håller sig hel, att du inte tappar den så att skärmen går sänder eller något sådant, har du helt rätt i att uppdateringar och Bank ID är de saker som får en i övrigt fungerande mobil att bli i stort sett värdelös. Idag är ju Bank ID och de appar som är kopplade dit, som Swish nästan ett måste att ha.

Det är Bank ID själva som bestämmer vilka systemkrav de sätter och idag, i skrivande stund, är det för Android version 8 eller senare och för Iphone IOS 15. Det är alltså system som i Androids fall kom ut i telefoner 2017, för åtta år sedan och i Iphones fall IOS som släpptes 2021, för fyra år sedan. Utöver detta har det och kan i framtiden även läggas till ytterligare krav, som nu att du behöver ha NFC i telefonen för att kunna aktivera ditt Bank ID med hjälp av ett pass eller nationellt ID-kort.

Vi kan alltså snabbt konstatera att du kan använda din telefon och ditt Bank ID i flera år efter att det fått sin sista systemuppdatering. Exakt hur många år efter sista uppdatering är dock svårt att säga idag. Det beror på vilka beslut om säkerhet som Bank ID tar i framtiden.

Meddelande från Comviq om blockerad Motorola bara tre år efter köp

Fråga: Jag har fått meddelande från Comviq om att de tänker blockera en Moto G52 i februari, pga nöd-VoLTE. Telefonen är 3 år gammal och köpt i Sverige. Jag tycker att det är helt sjukt. Är det verkligen så att den saknar förmåga till nöd-VoLTE eller är det Comviq som har en slarvig lista? Hur ska man veta och hur ska man våga köpa till exempel en ny eller begagnad telefon när det inte finns någon information om denna funktion, som avgör om den går att ringa med i Comviqs nät eller inte?

Elias Nordling svarar: Det här är en verklig soppa. Bakgrunden är att Tre, Telenor och Tele2 har stängt ner sina GSM och 3G-nät den 1 december. Så, bara några veckor innan nedstängningen upptäcker Post & Telestyrelsen (trots varningar långt innan dess) att det på grund av dålig standard inte är säkert att alla mobiler som har stöd för 4g-samtal kan ringa nödsamtal över 4g med alla operatörer. PTS beordrar därför operatörerna att ta reda på vilka mobiler det gäller och stänga av dem från sitt mobilnät.

Jag vet inte hur bra koll operatörerna har på detta, men tydligt är att särskilt Tele2/Comviq skickat ut meddelanden brett och till många användare, även av mobiler som fortfarande säljs i butik, att de kommer att sluta fungera. Samtidigt kan Tele2 inte berätta vilka telefoner som berörs, så du som konsument har ingen möjlighet att i förväg veta om din mobil fungerar i deras nät innan du köper den.

Som konsument i dagsläget är det säkraste man kan göra att byta till Telia eller något av dess dotterbolag Halebop och Fello. Eftersom Telia inte stänger ner sitt GSM-nät förrän 2027 har man två år till på sig för kaoset att lägga sig.

Missförstånd i flera led

Fråga: Hej, jag såg att Motorola försökt kringgå EU:s krav på att alla mobiltelefoner ska få fem års systemuppdateringar. Kan de verkligen lyckas med det?

Elias Nordling svarar: Det är ett missförstånd som många, även flera massmedier, fått för sig när de läst EU-reglerna. Jag läste själv på regelverket inför att det trädde i kraft, och även om formuleringen kring uppdateringar var lurig var det tydligt att man inte valt orden av en slump. EU ställer inga krav på hur många systemuppdateringar en telefon får eller hur länge den ska få det. Däremot säger man att de systemuppdateringar som görs ska finnas gratis tillgängliga på servrar i minst fem år efter att telefonen slutat säljas. Syftet är förmodligen att du ska kunna köpa en telefon begagnat och den ska ändå kunna få den senast tillgängliga programvaran.

Om EU verkligen ställde krav på ett visst antal systemuppdateringar så skulle effekten troligen bli att de mobiler som sålde i för liten mängd, eller drog in för lite pengar för att de är billiga, helt enkelt skulle sluta säljas i EU eftersom det vore en förlustaffär att ha utvecklare som gör uppdateringar till dem i många år efteråt. Det skulle med andra ord stärka Apples och Samsungs dominans på den europeiska marknaden och göra det svårare för mindre aktörer, knappast något som ligger i EU:s intressen.

Vad gör snabbladdning med batteriets livslängd

Fråga: Jag har sett att Oneplus och Xiaomi har mycket snabbare laddare till sina mobiler än vad Iphone och Samsung har. Är det för att batterierna slits ut för fort om man snabbladdar som Samsung och Apple undviker det?

Elias Nordling svarar: Sedan i sommar ställer EU krav på att tillverkarna ska redovisa hur många laddcykler deras batterier tål, med de laddhastigheter de själva rekommenderar. Minimikravet är 800 laddcykler men de flesta tillverkare med snabbladdning klarar 1000 cykler, det vill säga drygt tre års användning. Det är lika många laddcykler som Iphone 17 Pro Max tål. Långsammare laddning innebär alltså inte självklart längre livslängd på batteriet. Om jag ska spekulera i varför Samsung och Apple inte satsar på snabbladdning så tror jag dels att det är för att de i sin dominerande position inte känner att de behöver satsa på snabbladdning, dels att de istället fokuserar på att göra mobilerna så kompakta som möjligt. Man kan räkna med att de kretsar som krävs för att styra snabbladdningen i mobilen tar en del plats.

Störd nattsömn bara när det är viktigt med fokuslägen

Somna till musik. Vill du somna till musik men vill inte att telefonen ska spela hela natten? Starta en låt eller en spellista och gå vidare till klock-appen. Där väljer du timerfunktionen, ställer in tid och går in under menyvalet ”när tiden går ut”. Längst ner i den listan finns alternativet ”sluta spela”. Så när timern räknat klart och du, förhoppningsvis, somnat stannar musiken och du får sova tyst och ostört.

Fråga: Jag är väldigt lättstörd när jag sover och brukar därför sätta telefonen på ljudlös när jag går och lägger mig för att inte bli väckt av alla plinganden. Men nu har mina barn blivit tonåringar och jag vill att de ska kunna ringa och väcka mig om de behöver på natten. Kan man få både och på något sätt? Jag har en Samsung.

Elias Nordling svarar: Ja det går att lösa, det finns inställningar för att låta prioriterade kontakter ringa och skriva meddelanden även när stör ej-läget är på. Motsvarande inställning finns även på Iphone och andra Android-mobiler, men så här gör du på en Samsung:

1) Gå in i appen Kontakter och leta upp dina familjemedlemmar. favoritmarkera dem genom att välja dem och trycka på stjärnan i nedre vänstra hörnet.

2) Gå in i telefonens inställningar, välj Aviseringar, sedan Stör Ej.

3) Skrolla ner till “Tillåtet under Stör ej”. Under Samtal och Meddelanden kan du välja att dina favoritkontakter kan nå dig även när telefonen är på stör ej. Samma sak med meddelanden.

Observera att med meddelanden avses SMS, om ni har någon chatt-app ni brukar kommunicera med finns det inget enkelt sätt att bara meddelanden från vissa kontakter passerar stör ej.

Vill köpa den sista Nokia-mobilen

Fråga: Jag har sett att ni har kunskap om Nokia. Jag vill köpa en Nokia för att ersätta min gamla Samsung som sjunger på sista versen. Går det att föra över appar och inställningar på ett enkelt sätt då? Jag har förstått att Nokia inte längre tillverkas men jag hade hoppats att köpa den sista modellen med förhoppningen om att den är kompatibel.

Erik Mörner svarar: Förutsatt att både Samsung-telefonen och Nokia-telefonen är Android är det mycket enkelt att få över allt innehåll. Nu hör inte det hit, men även mellan till exempel Iphone och Android går det relativt enkelt att föra över kontakter, bilder och annat, så det behöver man generellt inte vara orolig för. Särskilt om du då använder e-post i Gmail och använder andra Google-tjänster som även är tillgängliga i Iphone.

När det gäller Nokia-mobiler har de under de senaste åren tillverkats på licens av HMD Global där de hyrt rätten att använda Nokias varumärke. Det har alltså väldigt lite i praktiken att göra med de Nokia-telefoner som gjorde det finska mobilmärket stort under 90-talet och tidigt 2000-tal. Ska du välja en ny telefon idag är det nog i så fall bättre att välja en från en annan tillverkare, som precis som din Samsung använder Android. Det är ju bättre att handla av en tillverkare som fortsatt har uppdateringar, support och satsar, skulle jag säga.