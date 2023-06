Så använder du mobilen vid stranden och vatten säkert

De flesta använder nog mobilen som sin främsta eller enda kamera och många dokumenterar en stor del av sitt liv. Det är mobilen utmärkt till, utom i vissa miljöer. Badstranden till exempel. Det är inte bara vatten som kan ställa till med problem här, sand kan ju också både repa skärmen och komma in i laddkontakten. Vad tål egentligen telefonen? Finns det bra alternativ? Får man fota andra människor på stranden? Dessa frågor ska vi besvara nu.

Vad tål mobilen?

De flesta dyrare mobiler har något som kallas IP-klassning, typiskt sett IP68. Den första siffran talar om skyddet mot damm och den andra skyddet mot vatten. Sexan betyder att mobilen är dammtät och 8:an att telefonen tål att nedsänkas i vatten till ett djup tillverkaren specificerat, vanligtvis 1,5 meter i 30 minuter. Det låter ju då som att det är fritt fram att fota med mobilen både i och under vatten. Så är det inte.

För trots dammskyddet så kan ju såklart fortfarande sandkorn sätta sig i ladduttaget och vara svåra att få bort. Vad gäller skyddet mot vatten finns det många om och men. Att telefonen tål att vara under 1,5 m vatten betyder inte att den tål att vara i rörelse på det djupet, strömmande vatten utsätter den för andra krafter. Skyddet gäller också sötvatten och det är inte alls garanterat att den tål saltvatten eller bassängklor på samma sätt. Därför brukar vi säga att IP68 betyder att telefonen tål regn men är inte garanterad att klara sig under vatten. Dessutom utgör skärmen ett problem om du vill filma under vatten. En pekskärm känner av tryck genom förändringar i den elektriska spänningen i skärmen, och den kan inte känna skillnad på fingrar och vatten, så under vatten tror telefonen att du trycker på precis hela skärmen samtidigt.

En vanlig mobil är alltså inte lämplig att användas utan skydd på badplatsen, oavsett om den är IP-klassad eller ej.

Skydda mobilen

Finns det skydd till mobilen som gör att den går att använda under vatten? Svaret är ja, med reservation. Dels finns det generella skydd i form av vattentäta plastlådor eller plastfickor som håller din mobil säker, men du kan egentligen inte använda den när den är i sin skyddade förvaring. Det finns också skräddarsydda skydd och undervattenshus till vissa mobiler. Tillhör du den dryga halva av befolkningen som har en Iphone finns det betydligt mer av utbud än till Androidmobiler. Det finns även ett fåtal specialgjorda UV-hus som kan anpassas till valfri mobil.

Oavsett vilket har du problemet att mobilen styrs med skärmen, och med inkapsling kommer du inte åt skärmen. Seriösa undervattenshus för mobilen har därför egna appar som du installerar som kan styra mobilkameran med telefonens knappar, och mekaniska knappar på utsidan som används för att styra dessa. Ett sådant undervattenshus till mobilen kan kosta lika mycket som en billigare mobil, det är pilligt att sätta in mobilen i undervattenshuset, och så länge den är där inne kan du inte använda den till något annat än att fotografera och filma. Det är därför inte vår rekommenderade förstahandslösning.

Exempel på undervattenshus: Sealife Sportdiver Underwater Smartphone Housing

Pris: Cirka 4000 kronor

Alternativ 1: Tålig mobil

Det finns också mobiltelefoner som verkligen tål badstränder och att fota och filma under vatten. Dessa nischade mobiler tillverkas av märken som Cat och Ulefone och de stöt- och vattentåliga mobilerna ser oftast ut som om de var gjorda av traktordäck. De är oftast tyngre och klumpigare än vanliga mobiler, men inte nödvändigtvis om du har en vanlig mobil med ett rejält skyddande skal. En del av dem är tillräckligt snabba för att duga som förstatelefon åt vem som helst, andra är så billiga att de kan fungera som andratelefon och mobilkamera för stranden.

Det som är relevant för oss här är att dessa mobiler ofta har IP-klassningen IP69K. Det betyder att de tål att spolas med högtryckstvätt med 80-gradigt vatten. Denna klassning togs fram för till exempel lastbilar som behövde tvättas, men klassningen har blivit ett bra sätt att visa att telefonen verkligen tål att användas under vatten.

Dessa vattentäta mobiler har dessutom ett undervattensläge i mobilkameran. Med det påslaget svarar skärmen inte längre på tryck och du styr kameran med mobilens knappar.

Förslag på mobiler:

Cat S75: Tillräckligt bra för att kunna vara din vardagsmobil och dessutom lätt och smidig för klassen. Bonusfunktion är textbaserad satellitkommunikation för den som till exempel ska ut och segla bortom mobiltäckningen.

Pris: 7000 kr

Ulefone Armor X11 Pro: Den här mobilen är inte snabb, och den har inte fantastiskt bra kamera. Men den kan fota och filma under vatten och med sin prislapp är den ett av de billigaste alternativ du kan hitta för den uppgiften.

Pris: 2300 kr

Alternativ 2 Vattentät kamera

Om du ändå funderar på att köpa en mobiltelefon som är vattentät bara för att fota och filma på badplatsen kanske det ändå är bättre att köpa en vattentät kamera? De vattentäta mobilerna utmärker sig trots allt inte just för att ha bra kameror. En separat kamera blir inte nödvändigtvis dyrare och är mer ändamålsenlig.

Här finns det två spår att gå på. Det ena är det traditionella, i form av en vattentät kompaktkamera. Kompaktkamerorna är så klart hårt trängda mellan systemkamerorna och mobilkamerorna i dagsläget och utbudet är inte så stort som det brukade vara men just vattentäta kameror är en nisch där de lever vidare.

Förslag på kameror:

Olympus Tough TG-6: Pris ca 4200 kr

Ricoh WG6: Pris ca 4500 kr

Det andra spåret är förstås en actionkamera. De är kompakta och lätta att fästa på kroppen så att du inte ens behöver hålla i dem, och särskilt bra på att filma med bildstabilisering. Nackdelen jämfört med en kompaktkamera är att de är mer anpassade för att filma med vilket gör att användargränssnittet blir klumpigare om du ska ta stillbilder. Men de (flesta i alla fall) tål att vara under vatten och tål en del hård hantering. Sätter man ett linsskydd på optiken behöver man inte oroa sig speciellt mycket. Vill du ha maximal bildkvalitet får du nöja dig med en ganska vidvinklig bild eftersom de bara har digital zoom och den brukar inte generera fantastisk bildkvalitet. De kan också filma med bättre kvalitet än många mobilkameror när det gäller slowmotion. Det finns också många tillbehör och fästen som gör att du kan vara kreativ när du filmar eller fotar. Men framför allt behöver du inte oroa dig för vatten.

Förslag på actionkameror:

Gopro Hero 9: Pris 3600 kr

DJI Osmo Action 3: Pris 4000 kr

Elektronik i solen

Det är inte bara vatten och sand som kan vara farligt för mobilen, utan även värme. Som exempel uppger Apple att du ska förvara en Iphone eller Ipad i max 45 graders värme och använda den i max 35 grader. Anledningen till att man rekommenderar lägre maxtemperatur vid användning är förstås att mobilen i sig alstrar värme vid användning, värme som den inte kan leda bort om det är för varmt runt om mobilen.

De här temperaturerna kan låta höga, men om mobilen är i direkt solljus eller i en solvarm bil räcker det med lägre utomhustemperatur än så för att mobilen ska löpa risk att överhettas.

När en mobil överhettas kan elektroniken sluta att fungera som den ska, men telefonen stänger av sig innan det sker, så det ska inte orsaka någon permanent skada på telefonen. Det som är känsligast för höga och låga temperaturer är batteriet, som kan ta permanent skada om det laddas till fullt samtidigt som det är riktigt varmt. Därför ska du inte lägga mobilen på laddning till exempel i bilfönstret. Och har du med dig mobilen till badstranden, lägg den inte på laddning med en powerbank mitt i solen en stekande varm dag.

Får man ens fota och filma på stranden?

Om du fotograferar och filmar på en badstrand är det nog rätt sannolikt att du även får med främmande människor med lätt klädsel på bild. Är du den som blir filmad på det sättet kanske du frågar dig om det ens är tillåtet.

Svaret är ja, det är tillåtet om badplatsen inte har särskilda regler som uttryckligen förbjuder det, vilket är sällsynt.

En kommunal badplats är en offentlig plats, och därmed är det tillåtet att fotografera och filma utan att be om tillstånd från de som råkar komma med på bild.

Ligger badplatsen på privat mark men är öppen för allmänheten är det ägaren som bestämmer vad som är tillåtet och inte tillåtet vid badplatsen. Om man inte uttryckligen anger att det råder fotograferingsförbud kan du förmodligen utgå från att det är tillåtet att fotografera och filma även här.

Vill du veta mer detaljer om bestämmelserna, som när till exempel den som blir fotad kan hävda kränkande fotografering, kan du läsa mer om detta i denna artikel från vår systersajt Kamera & Bild.