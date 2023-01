Tips: Så döljer du din exakta position i Android

Ungefärlig plats

En nyhet i Android 12 är att appar som fungerar bäst om de har din position samtidigt inte behöver veta exakt var du är utan kan få nöja sig med en ungefärlig position. Behörigheten platsangivelse har nu två lägen, ungefärlig och exakt.

I en del appar får du välja mellan ungefärlig plats och exakt plats direkt när du beviljar position. I andra kan du behöva gå in i inställningarna i efterhand. Välj appar och leta fram appen du vill kontrollera inställningarna för. Klicka på den och gå in under behörigheter. Här kan du justera positionsbehörigheten för appen. Exakt plats vill du så klart ha i till exempel kartappar, medan appar som använder din position till lokal information men inte för att tala om var du är. Ett exempel är Google Home som är intresserad av om du är hemma eller inte men inte så mycket mer.

