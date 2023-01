Tips: Så slår du på Always On-displayen i din Sony-mobil

Always on-display

Åtminstone sedan ett par år tillbaka har samtliga Sonymobiler Oled-display, vilket gör det möjligt att ha en del av skärmen tänd hela tiden utan att det dränerar batteriet. På så sätt kan du se klockan, batterinivå och notifieringar utan att låsa upp telefonen skärm.

För att slå på funktionen går du in under inställningar och väljer Skärm. Skrolla ner och välj Inställningar för låsskärm.

Här kan du faktiskt konfigurera låsskärmen en hel del. Att ha Always on-display påverkar batteritiden även om det inte är dramatiskt, och du kan istället välja att detta läge bara tänds när du tar upp mobilen. Eller Smart aktivering som innebär att telefonen känner av om du tar upp mobilen ur fickan eller är ute på språng och tänder always on-displayen då. Du kan också ställa in så att den visas bara när du fått nya notifieringar.

