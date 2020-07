Mobil testar: 5G hos Tele2, Tre och Telia – så snabbt är det

De tre olika operatörer som idag har lanserat 5G hävdar alla att de är bäst, snabbast eller först på något vis.

Tre var tidigast igång, redan förra året, men då enbart för en 5G-router och inte för mobiler. Tres täckningsområde var då också begränsat till Globen, Årsta och Enskede, i närheten av bolagets eget huvudkontor, men det området har man nu utökat till större delar av Stockholm och samtidigt släppt in även telefoner.

Tele2 å sin sida förekom Telias lansering med bara en dag och hävdade därmed att man inte bara var först utan även är den enda som har riktigt 5G, i betydelsen betydligt snabbare än 4G. Telia kontrade snabbt med att slå fast att man var före Tele2 eftersom Telias nät enligt bolaget själva “varit igång i flera veckor” innan den officiella lanseringen 25 maj då digitaliseringsminister Anders Ygeman tillsammans med Teliachefen formellt klippte bandet.

Jämför i praktiken

Eftersom alla operatörerna givetvis lyfter fram sina egna fördelar bestämde vi oss för att testa de tre näten i praktiken, vilket vi gjort under flera dagar i Stockholm. Vi har gjort 137 mätningar där vi testat de olika näten med hjälp av flera olika telefoner och med appen Speedtest.

Vi har testat de olika 5G-näten med telefonerna Samsung Galaxy S20 Plus och S20 Ultra, Sony Xperia 1 Mark 2, Huawei P40 och P40 Pro, alla telefoner som officiellt stöds av de respektive operatörerna.

Eftersom de olika operatörerna har väldigt olika yttäckning i Stockholm där vi testat har vi genomfört testet på flera olika platser, också för att få så rättvisande siffror som möjligt. Tre har 5G-täckning i södra och västra Stockholm medan Tele2 och Telia har täckning i centrala Stockholm. Det är därmed enbart på en del av Kungsholmen i Stockholm som man kan ha tur och få 5G-täckning med alla tre operatörerna samtidigt.

Börjar söder om Stockholm

Vi testar först Tres 5G-nät söder om Stockholm, i Aspudden, Hägersten, Midsommarkransen. Här är Tre ensamma om att ha 5G, men vi kan snabbt konstatera att 5G inte nödvändigtvis innebär en fördel. Min första mätning av Tres 5G ger 107 Mbit/s nedladdning, 50 Mbit/s i uppladdning och 11 i pingtid. Av ren nyfikenhet testar jag att stänga av 5G i telefonen och låta den enbart använda 4G och 3G i några mätningar och det ska visa sig att 4G faktiskt många gånger ger bättre mätvärden.

Generellt gällande testet ska vi också säga att 5G inte nödvändigtvis är helt fristående från 4G, utan tvärtom kan vara beroende av 4G genom så kallad Non-standalone 5G. I testet har vi även inom operatörernas redovisade 5G-områden tappat 5G-täckningen ibland och halkat ner till 4G, men även appen vi använt för att mäta har många gånger angivit att mätningen skett via 4G trots att telefonen visar uppe i hörnet att den har 5G-täckning.

Vi inleder som sagt testet med Tre söder om Stockholm och just här märker vi flera gånger att telefonen går ner på 4G trots att vi befinner oss i område som ska ha 5G-täckning. Nedladdningshastigheterna via Tres 5G är här ofta kring 100-150 Mbit/s men det händer även att den faller till 50 eller så lågt som 15. Dessutom märker man att hastigheten varierar mycket även under vad som verkar vara identiska förhållanden. När jag får en ovanligt hög hastighet uppmätt och omedelbart gör om testet på samma plats kan jag därför få hälften så snabbt bara 30 sekunder senare.

Dubbelt så snabbt bara början

Efter att ha nått upp i som mest cirka 200 Mbit med Tre närmar jag mig det område där Tre och Tele2:s 5G-täckning överlappar. På Kungsholmen i Stockholm. Efter en lång stund med bara 4G+ som symbolen i telefonen, växlar telefonen med Tele2-kort om till 5G och hastighetsmätaren formligen skriker. Hastigheten blir den dubbla mot det Tre levererat och det ska jag märka snart är bara början.

Jag rör mig nu i centrala Stockholm och kommer för första gången upp i över 1000 Mbit/s med Tele2, ungefär utanför HSB på Fleminggatan, men förlorar sedan 5G-täckningen på bron mellan Kungsholmen och Norrmalm. Det tar några kvarter innan den återfås och Kungsgatan som leder härifrån förbi Hötorget till Stureplan är där jag uppnår de högsta hastigheterna med Tele2. Kring 1300 Mbit/s på Hötorget, men kvarteret efter får jag mindre än en tiondel av det. Ingen 5G-täckning där alltså, utan bara 4G och en sväng bort mot Hamngatan visar att det inte är bättre där. Jag ger mig därför efter ett tag tillbaka till Kungsgatan.

Tele2:s 5G ger överlag bra och stabila hastigheter, så länge då som jag håller mig inom det begränsade täckningsområdet. Det är stor skillnad mot de stora variationer jag vant mig vid i testandet av Tres 5G.

189 Mbit/s med Telia 4G

Jag börjar mäta Telias nät vid Odenplan i Stockholm, men där vill telefonen jag testar med inte hitta något 5G-nät. Med “4G+”-symbol uppe i telefonens hörn stannar hastighetstestet på 189 Mbit/s i nedladdningshastighet. Efter att jag flyttat mig lite så dyker 5G-täckningen upp och nedladdningshastigheterna när jag mäter stabiliserar sig något lägre, kring 150, lägre hastighet alltså med 5G än när jag mätte med 4G+. Vid Stureplan visar Telia 114 och Tele2 140 Mbit/s, sida vid sida, men när jag går bort till den adress där Telia invigde sitt 5G-nät, där det bevisligen finns en 5G-mast på taket, tappar telefonen med Teliakort både 5G och 4G och jag står där med ett retsamt Hsdpa i skärmen, där det borde stått 5G. Det samtidigt som telefonen med Tele2-kort i laddar ner data i 700 Mbit/s. Lite senare, en bit bort kommer jag dock upp i 390 Mbit/s med Telias 5G, vilket också blir det högsta värdet jag mäter upp med Telia.

Att Tele2 har det 5G-nät med snabbaste hastigheterna råder det efter testet ingen som helst tvekan om. Det handlar om skillnader ofta över 400 procent när vi tittar på nedladdningshastigheter. Även när vi tittar på responstider är det Tele2 som segrar, men Telia är bara marginellt efter medan Tre får se sig klart besegrade på det området. Testet visar dock även det som operatörerna också påpekar, att täckningsområdena är begränsade och det är ju inte säkert att du med dagens 5G-nät verkligen kan dra nytta av de högsta hastigheterna.