Mobil svarar: Uppdateringskrav, Doro-kritik, bättre ljud, Huawei-alternativ och mer

God sed och krav angående Android-updateriungar – det kan du kräva och förvänta dig

Fråga: Hej! Har hittat en avvikelse ni behöver gräva lite i. Tillverkare utlovar systemuppdateringar och säkerhetetsuppdateringar under allt längre tid. Det är jättebra, men.. Om de utlovar uppdateringar under låt säga fyra år men väljer att skicka ut första uppdateringen tre år efter mobilens lansering, har de då gjort något fel? De håller fortfarande vad de lovat men säkerheten under tiden blir ju inte det som användaren förväntar sig. Man ser framför sig att man ska vara skyddad mot "nya" hot under hela mobilens livslängd.

Bakgrund till ovanstående är att jag nyligen köpte en Xiaomi 14T och blev varse att det släpar en hel del. Bifogar en skärmbild jag tog idag. Det har gått mer än 6 månader sedan det kom en säkerhetsuppdatering. Är jag då skyddad mot de senaste hoten? Risken må vara liten men då tillverkarna använder detta som ett starkt försäljningsargument blir man rejält besviken.