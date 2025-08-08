Test: Motorola Moto G56 – Billig och stabil mobil

Betyg Telefoni & Data 7/10 Media & Skärm 6/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 6/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 68% Billig Vattentät Tåligare än snittet Långsam Mycket skräpappar

Den första Moto G-mobilen var en mobil för 2000 kronor som för den prislappen lyckades ge en allt man behöver av en mobil. Sedan dess har Moto G-familjen påfallande ofta lyckats träffa rätt med mobiler mellan 2000 och 3000 kronor som klarar av att leverera en helt okej användarupplevelse för prislappen. Detta trots att mobilpriserna i snitt har hunnit dra iväg en hel del genom åren.

Även nya Moto G56 klämmer sig in i det prisintervallet, med minsta möjliga marginal.

Sett till formen följer Moto G56 två av de spår som Motorola tagit in på sedan ett par år tillbaka. Dels har man sitt samarbete med Pantone för att ta fram mer iögonfallande färger på mobilerna. I det här fallet är dock färgpaletten mer dämpad. Den jag testar har färgen Oyster Black, det vill säga svart med en lätt blåton. Det finns även en mörkblå en mörkgrön och en ljusare grå variant.

Dels har man en baksida i mjuk plast med strukturyta, låt oss kalla det fuskläder. Det är både rätt snyggt och ger bra grepp. Även ramen är i plast men vill du ge telefonen lite extra skydd följer det med ett genomskinligt silikonskal. Moto G56 är däremot inte en av Motorolas mobiler med krökta sidor och tunna profiler, utan en lite tjockare och kantigare mobil. Den är också rätt stor, med sin 6,72-tumsskärm och tydliga svarta kanter över och under skärmen, så inget för den som vill ha en kompakt mobil. Telefonen är inte särskilt tung i förhållande till sin storlek, och en egenskap som sticker ut är att den är vattentät enligt IP68, det är vi inte bortskämda med i den här prisklassen. Enligt motorola ska den även tåla fall från 1,2 meters höjd och skärmen har reptåligt Gorillaglas, vilket inte heller är en självklarhet i billigare telefoner.

Det viktigaste

Skärmen är av LCD-typ och skiftar lite när man vinklar telefonen. Vi har inga uppgifter om maximal ljusstyrka, men skärmen får kämpa i solljus. Den är heller inte supersnabb på att uppdatera sig när man sveper. I förhållande till prislappen får den ändå godkänt.

Telefonen har de bekvämligheter du väntar dig, såsom nfc för att kunna blippa betalningar, fingeravtrycksläsare på sidan och stereohögtalare när du vill titta på film och inte åker kollektivt. Vill du ha headset finns det faktiskt hörlursuttag, en sällsynthet nuförtiden.

Det är inte en särskilt snabb telefon. I våra prestandatester är det till och med en av de långsammaste telefoner vi testat i år. Ändå känns den inte så långsam som jag väntat mig under användning. Mängden arbetsminne på 8 GB hjälper säkert, och Motorola brukar vara bra på att trimma systemet så att det flyter på begränsad hårdvara. Även de spel jag provar fungerar bra. Klart att jag märker att telefonen är långsam, men inte så att det blir jobbigt att använda den.

Kamerauppsättningen är enligt specifikationerna en huvudkamera på 50 megapixel och en vidvinkelkamera på 8 megapixel. På baksidan finns även en tredje kameralins med oklar funktion. Djupsensor kanske.

Jag har inte så höga förväntningar på kameror i den här prisklassen, och huvudkameran kan definitivt sägas överträffa dem. Bilder i dagsljus blir skarpa med fin färgåtergivning, och även i mörker tycker jag kameran får godkänt, åtminstone sett till prislappen. Vidvinkelkameran är märkbart sämre, och någon telekamera finns ju inte. Om man tar bilder med två gångers förstoring är de möjligen lite skarpare än om man förstorar upp digitalt, men mer inzoomning än så är inte att rekommendera.

Mycket oönskade appar

Motorolas användargränssnitt till Android är rent och enkelt att använda, vilket gör det här till en bra telefon för den som är äldre och tycker det är komplicerat med smarta mobiler. Vi hittar en del klassiska Motorolafunktioner som att du kan hugga två gånger i luften med mobilen för att tända ficklampan.

Däremot har Motorola på senaste tiden blivit väldigt pigga på att installera tredjepartsappar när man drar igång mobilen. Trots att jag gör mitt bästa för att klicka bort den stora mängd appar som föreslår har jag ändå ett gäng spel och Tiktok på mobilen när jag är klar med installationen. Jag får även ett erbjudande av Motorola att de ska installera ett par nya appar (läs spel) varje gång mobilen uppdateras. Gillar man det rena systemet och frånvaron av skräpappar får man alltså först städa lite i mobilen.

Moto G56 kostar 3000 kronor, men när detta skrivs kan du få den för 2500 kronor. Det är en riktigt bra telefon till det priset. Särskilt tåligheten för vatten och stötar sticker ut för prislappen, men även kameran tycker jag utmärker sig. Ett bra köp, som så ofta är fallet med Moto G.

Frågor och svar

Hur är högtalarna? Telefonen har stereohögtalare med riktigt bra ljud för sin storlek.

Hur mycket lagringsutrymme har Moto G56? Den säljs med 256 GB i Sverige, och har plats för minneskort om du behöver mer.

Följer det med laddare? Nej, om du köper en till kan Moto G56 ladda med upp till 30 watt.

Ett alternativ

Ska det vara en Samsung ligger Galaxy A16 i samma prisklass. Den är inte lika tålig men utmärker sig för att ha många utlovade systemuppdateringar.

Kameraexempel

Kameran överraskar mig med både skärpa och fin färgåtergivning.