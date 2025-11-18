Vad är den viktigaste nyheten i Iphone 17?

Tidigare har basmodellen i Iphone-familjen haft sämre skärm än Pro-modellerna, men Iphone 17 har en skärm med samma specifikationer som Iphone 17 Pro. Det innebär framför allt att den har 120 Hz dynamisk uppdateringsfrekvens. När du sveper över skärmen kommer då bilden inte bli suddig på samma sätt som på Iphone 16. Det här är något som alla andra tillverkare haft länge även i billigare mobiler så det är snarare en pinsamhet som korrigetats från Apples sida.

Skärmens uppdateringsfrekvens kan även gå ner till 1 Hz, vilket gör att du kan ha strömsnål always on-display som visar information på mobilskärmen även när skärmen i övrigt är släckt.

Skärmen är även något större med tunnare svarta ramar runt, vilket tydligt märks när du lägger den bredvid en Iphone 16, men viktigare är att den har högre maximal ljusstyrka. Högsta ljusstyrkan i en enskild punkt är 3000 nits och över skärmen som helhet 1600 nits. Iphone 16 hade 2000 nits som mest. Det här kommer du främst märka av när du använder mobilen utomhus i solljus. Det är då den maximala ljusstyrkan kickar in och gör att skärmen inte bländas ut ens i direkt solljus.

