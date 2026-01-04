-
Artificiell intelligens i bröstfickan
OpenAI:s första hårdvara kan bli en penna
OpenAI kan vara på väg att lansera sin första fysiska AI‑produkt som kan bli en penna utvecklad tillsammans med den tidigare Apple‑designern Jony Ive.
Ett nytt rykte pekar på att den första fysiska AI‑produkt från OpenAI kan bli en penna. Uppgifterna kommer från publikationen Android Authority som hänvisar till en branschläcka. Pennan ska vara tänkt som ett AI‑verktyg som kan användas utan skärm och kopplas till OpenAIs tjänster, till exempel för att tolka handskriven text eller ge stöd i realtid.
Projektet uppges internt ha kodnamnet ”Gumdrop”. Enligt läckan har OpenAI undersökt flera olika produktidéer, men pennan beskrivs nu som den mest sannolika första lanseringen. Samma källa uppger att tillverkningen kan hamna hos Foxconn efter att tidigare planer med en annan leverantör ändrats.
Bakgrunden till satsningen är att OpenAI nyligen köpt designföretaget io, som grundades av Jony Ive. Affären är värd omkring 6,4 miljarder dollar och innebär att Ive får en viktig roll i utvecklingen av OpenAIs framtida produkter. Enligt OpenAI ska den första fysiska AI‑produkten inte vara en mobiltelefon, utan ett nytt slags hjälpmedel som ska minska behovet av skärmar. En lansering kan ske tidigast under 2026.
Uppgifterna om pennan är ännu inte bekräftade av OpenAI.