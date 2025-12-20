Nyheterna i Samsung One UI 8: Rekommenderade bakgrunder

Att göra sin egen bakgrund och låsskärm till mobilen kan vara trevligt men bökigt. Ofta kan bilden man vill ha visa sig vara för rörig så att appikonerna drunknar i bilden. Här kommer Samsungs nya funktion till hjälp.

När du väljer att redigera din bakgrund, till exempel genom att långtrycka på en av appskärmarna och välja bakgrund och stil och sedan ändra bakgrunder får du nu upp föreslagna bilder från ditt bildgalleri.

Om du valt en bild och fortfarande tycker att den blir för rörig som bakgrundsbild kan du välja bildruta. Då kan du ange en geometrisk form som ett utsnitt av bilden läggs i, och resten av bakgrunden får matchande färg.

Annons

Det här tipset kommer från en längre artikel om nyheterna i Samsung One UI 8. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.

