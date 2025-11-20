Krönika: Bästa prylen jag någonsin köpt

Särskilt på flygplan är det ju en otrolig lättnad att kunna slippa det monotona bullret, kanske slumra till och framförallt kunna lyssna på musik, prat och filmljud utan att behöva maxa volymen för att överrösta allt störande ljud omkring.

Första gången det hände var med Bose Quiet Comfort 3, för ja, brusreducering är en viktig faktor. När jag satte lurarna på huvudet och knäppte igång brusreduceringen var det med ett fånigt leende på läpparna. Aha-upplevelse. Sedan dess har det fortsatt med framförallt Sonys hörlurar, för Bose och Sony duellerade ju under en period om att vara allra bäst på brusreducering. Av någon magisk anledning kunde egentligen ingen annan ens komma i närheten och i min mening är Sony idag de absolut bästa.

Jag har fått ett antal aha-upplevelser av prylar genom åren och det har faktiskt alltid handlat om hörlurar. Visst, mobiler och smarta klockor, kameror, plattor och annat kan vara användbara, praktiska smarta. När jag första gången kunde navigera med gps i telefonen eller en gång för alla bytte från kompaktkamera till bara en mobil var det praktiskt och jag var nöjd, men det var mer av ett rationellt val. Hörlurar, ljud och musik påverkar på ett högre, mer känslomässigt plan.

Modell för modell har brusreduceringen blivit allt bättre. När Sony WH-1000XM3 kom med stöd för högupplöst ljud testade jag modellen och det slutade, när jag sedan skickat tillbaka lurarna efter lånet för att testa, med att jag faktiskt slutade lyssna på musik under flera veckor. De vanliga lurar jag brukade använda förstörde helt upplevelsen jag hade vant mig vid med Sony-lurarna. Till slut, efter några veckor, började jag ändå motvilligt lyssna igen, då med vanliga hörlurar, men det dröjde så klart inte länge innan jag köpte ett par Sonylurar och sedan dess har jag köpt ett antal senare modeller, även för att ge bort i present.

Riktigt bra brusreducerande hörlurar kan verkligen göra skillnad. Inte bara på flyg eller under pendlingen utan även om jag ska koncentrera mig i kontorslandskapet eller hängivet verkligen njuta av musik.