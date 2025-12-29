Mobilredaktionen spådde 2025 – så rätt och fel hade vi

Så blev det: Den stora AI-boomen kom redan tidigt 2024 i mobilsammanhang och sedan dess har det framförallt varit vidareutveckling av ett redan befintligt koncept, kanske med Samsungs införande av samtalsinspelning som något av en milstolpe. Under året som gått har Apple släppt allt mer av sitt Apple Intelligence, även på svenska, men genomslaget har varit begränsat och de tester som gjorts har visat på påtagliga brister. Såväl privatpersoner som företag använder givetvis AI i allt större grad och ChatGPT och Google Gemini hör till de mer populära apparna och tjänsterna. Störst effekt har nog AI dock fått när det integrerats i vardagsbeteenden som webbsökning och utan att aktivt välja det används AI flitigt i Googles webbsökning som fortfarande dominerar.

Vi sa: AI upp till bevis.

Så blev det: Den stora AI-boomen kom redan tidigt 2024 i mobilsammanhang och sedan dess har det framförallt varit vidareutveckling av ett redan befintligt koncept, kanske med Samsungs införande av samtalsinspelning som något av en milstolpe. Under året som gått har Apple släppt allt mer av sitt Apple Intelligence, även på svenska, men genomslaget har varit begränsat och de tester som gjorts har visat på påtagliga brister. Såväl privatpersoner som företag använder givetvis AI i allt större grad och ChatGPT och Google Gemini hör till de mer populära apparna och tjänsterna. Störst effekt har nog AI dock fått när det integrerats i vardagsbeteenden som webbsökning och utan att aktivt välja det används AI flitigt i Googles webbsökning som fortfarande dominerar.

Vi sa: Smarta glasögonens genomslag

Så blev det: Med tanke på att Google glasögon- och headsetsystem Android XR presenterades innan julen 2024 och nyligen hade ytterligare ett lanseringsevent, ungefär ett år senare, är det uppseendeväckande att så lite har hänt. Den smarta ringen utsågs av elektronikbranschen till årets julklapp och ökar visserligen i försäljning, men det är från mycket låga nivåer. Efter utebliven succé för headset som Apples Vision Pro och trevande start för konkurrenternas motsvarigheter så har den redan någorlunda framgångsrika produktkategorin smarta glasögon växt ytterligare. Meta har släppt sina glasögon till försäljning i Sverige under året och flera bolag har förhoppningar på den här kategorin av glasögon i smidigare format med allt smartare funktioner.

Vi sa: Små mobiler blir sällsyntare

Så blev det: Sony har mycket riktigt lagt ner sin Xperia 5-serie, Asus har inte dykt upp med fler kompakta Zenfone-modeller och den ryktade kompakta Oneplus-mobilen som det talades om blev aldrig verklighet. Att de dyraste Ultra- och Pro Max-telefonerna är stora till måtten känner vi till, men det blir alltså allt mer bekräftat att även den som vill handla en lite billigare telefon även de är hänvisade till telefoner modell större.

Vi sa: Tunna mobiler gör comeback

Så blev det: Precis som färre små mobiler var det ingen vågad gissning att tunna mobiler skulle bli en grej 2025. Tecknen var tydliga i form av läckor och framförallt Samsung spurtade för att hinna före Apples Iphone Air och det lyckades de med. Till få användares glädje, som det verkar. För tunna mobiler har av allt att döma varit en ordentlig flopp. Ingen mobiltillverkare är pigg på att ge uppmärksamhet till sina egna fiaskon, men uppgifter pekar på att Samsung tänkte inkludera en tunn S26 Edge i S26-familjen men skrotade de planerna efter låg efterfrågan på S25 Edge. Apple uppges ha dragit ner produktionen rejält av Iphone Air efter blygsam efterfrågan och när Motorola sedan lanserade Edge 70 och Huawei Mate 70 Air var så att säga fiaskostämpeln redan tydlig. Nu ska flera tillverkare, som Oppo, Vivo och Xiaomi ha skrinlagt sina planer på att själva släppa telefoner i liknande format.

Ett område där tunna mått gjort skillnad är däremot vikbara mobiler, med Honor Magic V5 och Samsung Galaxy Z Fold 7 som tydligaste exempel.

Redaktionens förutsägelser om 2025, publicerade 2024 hittar du i sin helhet här.