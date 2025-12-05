Krönika: Okej, men hur agerar mobiloperatörerna i kaoset?

Näten släcktes den 1 december, i måndags. Det gäller alltså 2G- och 3G hos Tele2, Telenor och Tre. Telia kör vidare sitt 2G-nät några år till så deras kunder berörs alltså inte nu. Fredagen den 21 november, fem hela arbetsdagar innan nätnedsläckningen skickade PTS ut ett pressmeddelande. Där står bland annat:

Post- och Telestyrelsen har erkänt fel, att de brustit och borde haft bättre koll när 2G- och 3G-näten släcktes. Nedläggningen har planerats i år. Vi har i god tid varnats för att trygghetslarm, uppkopplade bilar och hemlarm kan sluta fungera eller behöver uppgraderas.

Post- och Telestyrelsen har erkänt fel, att de brustit och borde haft bättre koll när 2G- och 3G-näten släcktes. Nedläggningen har planerats i år. Vi har i god tid varnats för att trygghetslarm, uppkopplade bilar och hemlarm kan sluta fungera eller behöver uppgraderas.

Många länder har gått igenom samma process, så PTS borde inte överraskas.

Näten släcktes den 1 december, i måndags. Det gäller alltså 2G- och 3G hos Tele2, Telenor och Tre. Telia kör vidare sitt 2G-nät några år till så deras kunder berörs alltså inte nu. Fredagen den 21 november, fem hela arbetsdagar innan nätnedsläckningen skickade PTS ut ett pressmeddelande. Där står bland annat:

Annons

Nyligen fick PTS information om att kunder med vissa mobiltelefoner inte kommer kunna nå nödnumret 112 efter att 2G- och 3G-näten har stängts ner, trots att mobiltelefonerna använder 4G PTS, pressmeddelande 21 november

Det var plötsligt alltså inte bara telefoner eller andra enheter med bara 2G- och 3G-stöd som berördes utan många telefoner även med 4G-stöd. Telefoner som kunde ringa röstsamtal via 4G, men inte hade stöd för nödsamtal skulle nu plötsligt blockeras. Blockeringen åläggs operatörerna av PTS att sköta, men vilka telefoner gäller det?

I PTS pressmeddelande står det bara "vissa telefonmodeller". PTS hänvisade till operatörerna som inte sa särskilt mycket mer än att de som berörs ska kontaktas. Eftersom funktionen för nödsamtal, fick vi veta av operatörerna, berodde på telefonmodell, mjukvara och operatör fanns det enligt dem ingen möjlighet att släppa en publik lista med berörda telefonmodeller. Den skulle snabbt kunna bli både missvisande och inaktuell. När vi på Mobil hörde av oss till alla större telefontillverkare kunde de flesta, med få undantag, inte ge något svar angående deras egna telefoner.

Annons

Felrapporter strömmade in

Nu började också rapporter från våra läsare strömma in. Det är givetvis svårt att uppskatta hur många som verkligen drabbats av problemen, men tydligt var att operatörer vid flera tillfällen lämnade ogrundad information. I flera fall har mobilanvändare i Sverige fått sms om att operatören ”inte lyckats säkerställa att din telefon kan ringa nödsamtal” för att sedan, några dagar senare få sms om att kunden kan bortse från det tidigare meddelandet.

Annons

PTS har sagt att "10 000-tals telefoner" berörs av blockeringarna, men på grund av hanteringen har alltså betydligt fler användare än så säkerligen oroats och berörts i onödan.

Flera frågetecken fortfarande

Annons

Ännu återstår flera oklarheter. Hur ska till exempel turistande besökare i Sverige som roamar hanteras? Hur fungerar det när svenskar reser i utlandet, ska köpa en ny eller begagnad telefon i Sverige, vill byta operatör?

Kort sagt hur vet jag som mobilanvändare att telefonen jag vill använda fungerar när och där jag vill använda den? Svaret just nu: Det vet jag inte.