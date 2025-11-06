Här gör Swappie gamla telefoner till nyskick – människa och robot i samverkan

Vi är på besök hos Swappie i Tallinn. Här landar använda Iphones från tidigare ägare och förbereds för ett nytt liv. De funktionskollas, rengörs och om det behövs repareras, för att sedan säljas vidare av Swappie till en ny användare.

De senaste åren, varje gång vi på Mobil testat en ny Iphone, har ämnet kommit upp. Det tydligaste alternativet till att köpa en ny Iphone är att köpa en begagnad. Det går att spara stora pengar som konsument och jämfört med det allra senaste går du inte miste om särskilt mycket i funktion.

Swappie är inte ensamma om att renovera gamla använda Iphones, men de är en av de största. Hit till trevåningshuset utanför centrala Tallinn kommer telefoner både direkt från konsumenter och från till exempel återförsäljare och operatörer som bytt in kundens befintliga telefon när de sålt en ny eller från ett företag som uppgraderat de anställdas telefoner. Swappie etablerade sig här i villaområdet utanför Tallin för bara några år sedan, närmare bestämt 2021 och efterfrågan har ständigt ökat. Från början var det ett tiotal personer anställda här. Steg för steg tog man sedan över allt fler våningar i huset till att nu räkna till 350 anställda här. Det finns dessutom långt gångna planer på att expandera även till grannhuset. Den pågående renoveringen som dragit ut på tiden där är det enda som stoppar expansionen, men bara någon månad till.

Diagnostiseringen där teleofner på var sidan om gången här går igenom en rad tester.

Automatiseringen av Swappies verksamhet är relativt ny. Som mest var man 550 anställda här men nu har maskiner tagit över en del av arbetet, så bolaget klarar att renovera fler telefoner snabbare, men med färre anställda. Robotarmen som sköter de inledande stegen i processen har dock ganska enkla arbetsuppgifter. Den ska läsa av det unika imei-numret i varje telefon och registrera telefonen i Swappies system, den ska ladda telefonens batteri och den ska ladda in ny mjukvara i telefonen. Roboten kan dock inte hantera trasiga telefoner, till exempel med krossad skärm, men Swappie tar emot även telefoner som är trasiga. Reparation av eventuella skavanker är ju en del i renoveringsprocessen. I det här första steget får dock de trasiga telefonerna hanteras av mänskliga kontrollanter.

Få fel på inkomna produkter

Den absoluta majoriteten av telefonerna som kommer in till Swappie har inga skador som behöver lagas. Istället handlar det mest för Swappie om att kontrollera funktionen, se till att allt fungerar och gradera slitaget på en skala, för hur telefonen ser ut avgör sedan vilket pris den får när den säljs.

Iphones som kommer in med till exempel trasig skärm, utslitet batteri eller andra skador lagas av ett stort gäng reparatörer en trappa upp i huset.

Under vårt besök ställer vi frågor till Pavel Tšukrejev som följer med på rundturen och varit produktionschef här sedan anläggningen öppnade för fyra år sedan.

– Batteribyte och byte av skärm är det vanligaste vi åtgärdar och det är enkla operationer. Ett batteribyte tar ungefär en kvart, säger han.

Batteribyte är vanligaste reparationen

Reparationerna genomförs av tekniker med expertkunskap och lång erfarenhet. De arbetar antingen med en telefon i taget eller i grupper där de har löpande bandprincip, så den första personen öppnar telefonen och skickar vidare till nästa tekniker som i sin tur tar bort det gamla batteriet och skickar vidare till nästa tekniker som sätter i ett nytt och så vidare.

Inget samarbete med Apple

När Swappie byter ut trasiga delar mot nya så används reservdelar som är snarlika de som Apple använder.

– Swappie har inget samarbete med Apple alls. Vi köper inga komponenter av Apple. För att få göra det måste man signera avtal och bli Apple-certifierad men det innebär även åtaganden vi inte kan godta så det gör vi inte. Vi köper istället reservdelar från andra leverantörer och vi kan även använda originaldelar från trasiga telefoner vi fått in och kan ta delar ur och återanvända, berättar Pavel.

De telefoner som Swappie säljer graderas i fyra olika kategorier. Okej, Bra, Utmärkt och Premium. Alla telefoner är testade och fungerar som när de var nya, men kan ha olika mycket tecken på tidigare användning. I kategorin Okej syns repor och märken på ytan av telefonen. Inget som påverkar funktionen dock, utan bara kosmetiskt. Telefonerna har en batterihälsa på minst 86 procent men det går alltid att betala extra om du vill ha ett helt nytt batteri. I Premium-klassen ska telefonen vara som ny, utan synliga repor eller märken och då ingår alltid ett batteri med 100 procent batterihälsa.

Iphones populära för att de behåller sitt värde

Swappie köper eller säljer inga andra telefoner än Iphones. Anledningen till det berättar produktionschefen Pavel Tšukrejev, är att de håller andrahandsvärdet så bra. Utöver Iphones säljer Swappie sedan en tid även Ipads och Pavel reflekterar personligen att ska de utöka sin verksamhet är det nog troligare att de expanderar till Apples Mac-datorer än till telefoner från andra mobiltillverkare.

När jag är på besök hos Swappie har jag med mig min gamla Iphone 11 Pro i förhoppning om att jag med egna ögon ska få bevittna värdering, rengöring och eventuell reparation av den, men på plats i Tallinn märker jag att det är ett väloljat och i delar automatiserat maskineri där jag inte enkelt bara kan kasta in min telefon i processen på plats. Telefonen ska ju in i processen, kategoriseras, laddas och så vidare, så jag bestämmer mig istället för att skicka in telefonen den vanliga vägen.

Processen att som privatperson sälja en Iphone till Swappie inleds på deras hemsida där jag får ange vilken telefon det är, batterihälsan, hur mycket lagring den har och om eventuella skador och slitage. På sajten får jag då direkt svar att jag kommer få 1110,94 kronor för telefonen om jag säljer den till Swappie och funktion och slitage efter deras undersökning överensstämmer med det jag angivit. På Swappies sajt läser jag mig till att de säljer en motsvarande telefon för 2249 kronor.

Postar telefonen i specialemballage

För mig som säljare är nästa steg att Swappie skickar mig ett färdigt emballage jag ska använda för att skicka in telefonen i. Det kostar inget extra. Frakten står Swappie för. Ungefär samtidigt som jag får hem emballaget några dagar senare kommer ett mejl från Swappie där jag påminns både om att skicka in min telefon och om att värdet kan sjunka snabbt. Mailet visar en kurva där min telefon blir ungefär 15 procent mindre värd för varje kommande tremånadersperiod, på ett år räknar Swappie med att värdet på min Iphone 11 Pro 64 GB ska gå från 1110 kronor till 771 kronor.

Det vill jag inte vara med om, så jag lägger telefonen i emballaget och lämnar i en paketbox för vidare leverans till Swappie. Det är bara själva telefonen som ska skickas in, och Swappie uppmanar tydligt att inte lägga med fodral, laddare eller liknande i det slimmade specialpaketet med exakt passform så telefonen precis får plats och ligger tryggt packad.

Jag kan se på fraktsedeln att telefonen sänds till ett distributionscenter utanför Helsingfors innan den senare går vidare till anläggningen i Tallinn. Swappie har även en liknande anläggning i Leipzig i Tyskland där telefonerna genomgår en sista kontroll efter renovering och förbereds för försäljning.

På plats i Tallinn-anläggningen kan jag bevittna vilken väg min telefon kommer ta. Efter den inledande laddningen och registreringen där robotarmen kan hantera 180 telefoner i timmen går telefonerna vidare till en lång rad av automatiserade funktionstest. Även det sköts alltså av robotar, men under övervakning av människor. Jag kan se att skärmen och dess pekreaktion testas bakom skyddsglaset, ett automatiserat gummifinger sköter det. All funktionskontroll klarar dock inte maskinerna.

– Maskiner har som bekant inga ansikten så Face ID-funktionen kontrollerar våra tekniker manuellt att den fungerar som den ska, säger Pavel.

Swappies robotar har varken ansikte eller fingeravtryck, så funktioner som Face ID och Touch ID måste fortfarande funktionstestas av riktiga människor. Med automatiseringen så har dock behovet av perosnal minskat, så att Swappie nu är färre anställda i Tallinn-anläggningen men ändå hanterar fler telefoner.

När vi besöker anläggningen i Tallin är det lågsäsong. Beroende på tid på året hanteras här mellan 10 000 och 20 000 telefoner i veckan. Högsäsong är framförallt runt Black Friday samt innan och sedan efter jul. Först för att köpa och i nästa steg för att sälja sin gamla telefon.

Processen med funktionstester och verifiering att telefonen fungerar som den ska på alla sätt går varje telefon här igenom minst en gång. Upptäcks det att telefonen måste repareras på något sätt går den igenom testerna ytterligare en gång efter att reparationen är klar.

I en annan del av lokalen på nedervångingen och en trappa upp hittar vi de medarbetare som vid arbetsplats efter arbetsplats genomför reparationer och bedömer slitage på telefonerna för att de ska dels bli fullt fungerande, dels få sin värdering. Utöver professionella verktyg märker jag att eltandborstar här är ett vanligt verktyg för att putsa telefonerna och se om den där repan man tycker sig se är något bestående eller bara något som går att putsa bort.

Återkommande bränder

När vi är här får vi veta att det är 18 dagar sedan Swappie senast hade en brand på reparationsavdelningen. Att batterier tar eld är oundvikligt och med tanke på hur många telefoner Swappie bearbetar och byter batteri på här, så är antalet bränder nog ovanligt låg. Vid varje arbetsplats finns en brandsäker box där reparatören snabbt kan lägga det rykande batteriet för att hindra att branden utvecklas och sprider sig.

– Efter varje olycka gör vi noggranna rapporter. Vilken telefonmodell var det, vilka arbetsmoment och verktyg användes, varifrån kom telefon och eventuellt nytt batteri. Allt för att minska risken för att olyckorna upprepar sig, försäkrar Pavel.

Produktionschefen Pavel Tšukrejev får även svara på frågan om Apple blivit bättre på att göra Iphone enklare att reparera och han säger att det skiljer mycket mellan olika modeller men att Apple generellt lär sig av misstag och blir allt bättre.

– Iphone X var svår att laga, medan Iphone 11 Pro är en av de enklaste att reparera, säger han. Utvecklingen verkar också gå lite i vågor, för han säger att från Iphone 14 blev det enklare att öppna och byta ut trasiga delar, men samtidigt att Iphone 6 och 7 var väldigt lätta att reparera.

I en särskild del av lokalen kan vi bevittna skärmbyten och en annan används för att utvinna delar från telefoner som inte kan säljas, men där delarna kan användas för att laga andra telefoner. Skärmen på Iphone består av minst tre olika lager, så när det yttersta lagret är skadat räcker det med att ersätta just det lagret, för displayen i sig är ofta oskadad.

"Laga inte själv, överlåt det till de som kan"

Pavel avråder konsumenter från att laga sina telefoner själva. Överlåt de till de som är proffs på det, säger han. När Swappie själva lagar och renoverar telefonerna är målet att de ska bli som när de var nya. Det gör att Swappie inte sätter in ett batteri med högre kapacitet än originalet eller till exempel mer minne i en telefon som levererades med mindre.

– Nej, att utöka funktion eller kapacitet får vi inte göra. Vi renoverar telefoner, vi tillverkar inte, så vårt mål är att telefonerna ska fungera exakt som Apple designade dem, inte att förändra det Apple skapat.

Av telefonerna som Swappie köper kommer ungefär 50 - 70 procent från professionella leverantörer och resten direkt från konsumenter, som den Iphone 11 Pro jag säljer till Swappie nu.

Två dagar efter att jag registrerat min telefon på hemsidan och fått ett prisförslag hämtar jag upp emballaget hos mitt postombud. Efter att jag packat telefonen och skickat den tar det tre dagar innan jag får e-post från Swappie som bekräftar att telefonen kommit fram.

På morgonen den sjätte november, en vecka efter att Swappie mottagit telefonen får jag e-post som säger att det uppskattade priset på min telefon ändrats. Istället för 1110 kronor erbjuder nu Swappie 55 kr för min telefon, eller att gratis returnera den till mig.

Mina egna bilder av telefonen innan jag skickade in den... följt av Swappies bilder i rapporten som meddelar att priset sänkts till 55 kronor.

Orsakerna som anges är att de tycker telefonen har “lätta repor och / eller tecken på slitage” samt att den främre kameran “har onormala färger och inte fungerar som den ska”. Själv hade jag inte märkt några fel på kameran, varken vid tillfället då jag skickade in den eller under perioden efter att jag köpte den av Swappie för cirka tre år sedan.

Jag bestämmer mig för att ta Swappies erbjudande om att gratis returnera telefonen till mig och testar istället att se om Apple är beredda att betala mer än 55 kronor för den. De erbjuder initialt 890 kronor, men även det preliminära erbjudandet kan ju sjunka när de undersökt den.