ChatGPT får egen app-butik

OpenAI har infört ett nytt system där ChatGPT kan använda så kallade appar för att få fler funktioner. Dessa appar gör det möjligt att koppla ChatGPT till externa tjänster och verktyg, till exempel för att söka i dokument, hämta information från andra plattformar eller utföra vissa åtgärder direkt i chatten. För användaren innebär det att ChatGPT kan anpassas bättre efter olika behov och arbetsuppgifter.

Tidigare kallades dessa kopplingar för ”connectors”, men de har nu samlats under namnet appar för att skapa en mer enhetlig upplevelse. Appar kan ha olika funktioner, som att visa interaktiva element, göra djupare research med källor eller synkronisera information i förväg för snabbare svar. Vissa appar kan även utföra handlingar, men bara efter att användaren har gett sitt godkännande.

Apparna finns samlade i en appkatalog där användare kan bläddra och ansluta de appar som passar deras konto och abonnemang. Tillgängligheten kan variera beroende på region och vilken typ av ChatGPT‑plan man använder. För företag och organisationer finns dessutom särskilda inställningar som gör det möjligt att styra vilka appar som får användas och vilka funktioner de har.

Med det nya app‑systemet tar ChatGPT ett steg mot att bli en mer flexibel plattform, där både användare och utvecklare kan bygga och använda lösningar som går utöver grundfunktionerna i chatten.