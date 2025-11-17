Några synpunkter på Xiaomi 15 Ultra

Fråga: Hej! Jag har precis köpt en Xiaomi 15 Ultra och har några synpunkter och frågor angående min erfarenhet och alla tester som gjorts av väldigt många både i tidningar och på YouTube.

När det gäller kameran så är den ju fantastisk men en sak jag har reagerat på är att zoomen är väldigt känslig och det är svårt att göra en långsam in eller ut zoomning. Har inte sett att någon som har testat telefon har reagerat över detta. Har inte heller hittat att det skulle finnas en inställning för det.

En allvarligare sak är att jag som hörselskadad behöver ansluta mina hörapparater via Bluetooth. Jag har haft flera andra telefoner där detta aldrig har varit ett problem. Mina hörapparater är från Phonak/Sonova, de lär vara världens största tillverkare av hörapparater. När jag kontaktade Phonak och frågade om detta svarade de "Det är Xiaomi som väljer att snåla på sin Bluetoothfunktionalitet så det är tyvärr ingenting vi kan påverka. Det finns helt enkelt ingen hårdvara som kan ta emot en Bluetooth Low Energy anslutning vilket är det som krävs för myPhonak."

Så jag tänkte att jag går till en butik i Göteborg som säljer konkurrerande hörapparater. De svarade "att om det inte fungerar på Phonak så fungerar det inte på våra två andra märken heller."

Jag tycker ju att det är väldigt märkligt att alla hörselskadade, troligen i hela världen, inte har möjlighet att använda sina hörhjälpmedel om man köper en Xiaomi 15 Ultra. Jag är osäker på om det finns andra modeller som fungerar. För några år sedan hade jag en Xiaomi Redmi 11 Note Pro, tror jag modellen hette, och den fungerade inte heller. Detta hade jag helt glömt bort när jag köpte min nya eftersom jag under några år har haft en Motorola utan några som helst problem kunde jag inte drömma om att det skulle bli så här nu igen.

En annan sak som förvånad mig mycket är att originalladdaren på 120W som levererades för några veckor sedan, med en USB-A kontakt. Detta är ju väldigt märkligt eftersom det sedan "Från och med den 28 december 2024 måste alla mobiltelefoner, surfplattor och digitalkameror som säljs inom EU vara utrustade med en USB-C-kontakt. Beslutet godkändes med stor majoritet av Europaparlamentet 2022 och är en del av EU insatser för att minska elektroniskt avfall. För bärbara datorer träder reglerna i kraft först den 28 april 2026." Som jag tolkar det gäller detta även laddare?

Elias Nordling svarar: Hej och tack för synpunkterna! Nästan alla nya mobiler har stöd för Bluetooth LE så påståendet låter märkligt. Jag har dock inte haft möjlighet att prova själv att ansluta hörapparat till Xiaomi 15 Ultra.

Vad gäller USB C så är det bara kontakten till telefonen som måste vara av den typen. Xiaomi och Oneplus bland andra använder USB A till sin snabbladdningsteknik, för att kunna ladda med så hög effekt som de gör.

Erik Mörner svarar: Och när det gäller zoomen på Xiaomi 15 Ultra, en telefon som jag löpande långtidstestar, har jag lagt märke till att man kan märka vissa hack, i inzoomningen när telefonen växlar mellan två linser. Det problemet har dock de flesta telefoner. Även att det kan vara lite svårt att zooma långsamt märker jag i många telefoner, möjligen med undantag för Samsung Galaxy S25 Ultra. Den har ett särskilt reglage som gör det riktigt lätt.

