Krönika: Det här behöver Samsung göra för att lyckas 2026

Långt tillbaka i tiden har vi sett lite smått tokiga produkter som Galaxy K Zoom , men det är långe sedan nu.

Samsungs övergripande strategi under långt tid tycks ha varit att testa nya idéer och se vad av allt som kunderna uppskattar. Alla nya produkter har inte varit klockrena men de har förfinats med tiden.

Lite gratis har Samsung genom att de är så etablerade. Varumärket känns igen av snart sagt alla, men volymen i deras breda verksamhet gör också att det är en stor bjässe att baxa när det kommer till snabba förändringar.

De senaste åren har Samsung istället för lekfullhet präglats av feghet. Vi ser det framförallt på den långsamma utvecklingen av bolagets vikbara modeller där Fold först nu i år 2025 gjorde en större transformation till ett uppdaterat formspråk och tunnare format. Fortfarande inget omvälvande dock. Senfärdigheten är än tydligare i S25-serien och dess föregångare och möjliga efterföljare.

Den senaste tiden har flera uppmärksammat att S22 Ultra fram till och med S26 Ultra som det ser ut har i stort sett samma kameror och design. Det här, med bara små förändringar, brukade vara något man mer förknippade med Apple, Iphone brukar få en lite större (allt är relativt) designuppdatering med ett par års intervall. Nu har Samsung överskridit det med råge.

Det behövs dock inga revolutioner. Apple tycks ha fått framgång med sin Iphone 17-serie där basmodellerna bantat bort begränsningar de tidigare hade samtidigt som Pro-modellerna fått en ny design med större kameramodul utsträckt över hela telefonens bredd.

Jag läser att Samsungs chefer har strategimöten bakom stängda dörrar och ska fokusera på chiputveckling och AI. Jag skulle vilja lägga till kamera och lekfullhet.

En återkommande diskussion kring Samsungs flaggskeppsmobiler är den om Snapdragon kontra Exynos. Vilket systemchipp som driver telefonerna har möjligen varit betydelsefullt för kunder tidigare men är nu mest en intern prestigesak för Samsung och inget annat. Misslyckanden i bolagets chiputveckling har tvingat dem till stort beroende av Qualcomm men inte till några väsensskilda funktionsskillnader i praktiken. Inte heller Apple lyckas ju visa vilken praktisk överlägsen nytta deras bekräftat extremt kraftfulla egna systemchipp i Iphone chipp faktiskt gör.

En ärlig satsning på kameror i spegelreflexklass i stil med de tillverkare som samarbetar med kameramärken skulle göra mer skillnad i Samsungs fall. En satsning på design, unika material och färger likaså. Och lite mer mod och lekfullhet.